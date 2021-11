La LFP cherche des bureaux pour son nouveau siège à Paris

La Ligue de football professionnel (LFP), dont le siège est actuellement localisé dans le 16e arrondissement de Paris, veut déménager et cherche 3.500 m² de locaux.

6 rue Léo Delibes, dans le 16e arrondissement de Paris. C’est une adresse bien connue des acteurs du football français mais qui vit sans doute la fin de son histoire comme maison de la Ligue de Football Professionnel. Depuis plusieurs mois, la direction de la LFP a engagé un projet de déménagement de son siège. Projet qui s’est accéléré depuis l’élection à la présidence de Vincent Labrune.

L’organisation actuelle de la Ligue est pour le moins singulière. Quatre sites sont utilisés: l’hôtel particulier sur plusieurs étages et jardin privatif au 6 rue Léo Delibes (son siège principal), dont elle est propriétaire, et trois autres appartements qu’elle loue avenue Kléber. Une situation pas vraiment adaptée aux missions de la LFP et sa centaine de salariés.

Objectif fin de saison

Le projet est donc de trouver de nouveaux locaux, d’environ 3.500 m² dans Paris. Le plan de la LFP serait de conserver le siège actuel pour le louer, de quoi dégager de fonds pour financer le nouveau siège qu’elle souhaite acheter. Selon le quartier et le bien trouvé, c’est un investissement de l’ordre de 50 à 60 millions d'euros environ que la Ligue souhaite engager. Sur cette somme la Ligue emprunterait au moins la moitié et aimerait trouver un bien qu’elle pourrait transformer à son image après travaux.

Mardi, elle a obtenu l’aval formel du Conseil d’administration pour concrétiser ce projet, à travers lequel la LFP veut montrer qu’elle est, malgré le coup dur qu’elle a vécu avec l’épisode des droits TV, une institution dynamique, qui investit sur le long terme grâce à un outil adapté à son époque et qui permettra d’améliorer son image. Un atout qui ne sera jamais inutile dans le cadre de discussions avec des fonds potentiellement intéressés pour investir dans la future société commerciale. La Ligue, qui a mandaté une société spécialisée, aimerait trouver son futur siège d’ici la fin de saison.