La Ligue 1 enrage contre les envahissements de terrain et réclame des lourdes sanctions

Après un nouvel envahissement de terrain lors de Lens-Lille ce samedi (1-0), les acteurs de la Ligue 1 montent au créneau et dénoncent des incidents qui ternissent l'image du championnat.

Entraîneurs et joueurs de Ligue 1 dénoncent en bloc le nouvel envahissement de terrain survenu à la mi-temps de Lens-Lille, ce samedi (1-0). A la mi-temps et alors que les joueurs étaient rentrés aux vestiaires, supporters lillois et lensois sont descendus sur la pelouse pour en découdre. Les deux clans ont été rapidement canalisés, mais le match a dû reprendre avec une demi-heure de retard. Un envahissement de terrain qui survient trois semaines après un premier, plus grave, lors de Nice-OM le dimanche 22 aout dernier, qui avait amené le club niçois à être sanctionné d’un retrait de points, de matchs à huis-clos et d’une partie à rejouer.

Cette accumulation d’incidents passe très mal auprès des acteurs du championnat français. Interrogé à l’issue de Nice-Monaco (2-2), Christophe Galtier a été le premier à dénoncer ces agissements: "C'est difficile évidemment, ce sont des images qu'on a eues quelques semaines en arrière, mais que l'on n'aime pas voir. Il faut qu'il y ait une prise de conscience des supporters, des gens qui viennent au stade parce qu'à ce rythme-là, la Ligue 1 va devenir désagréable à regarder, déjà que beaucoup de gens décrient la Ligue 1 et je pense qu'ils se trompent. Au niveau du jeu, je crois qu'il y a des matchs avec beaucoup de buts."

"Il faut que maintenant les spectateurs mais surtout les supporters se canalisent et se maîtrisent pour éviter les débordements, plaide le coach niçois. C'est malheureux de voir ce genre de choses, heureusement qu'il n'y avait pas de joueurs sur la pelouse."

"Ils n’ont rien à faire chez nous"

A l’issue du match nul 1-1 entre Clermont et Brest, l’entraîneur breton Michel Der Zakarian a été beaucoup plus catégorique: "Il faut punir les gens. Ces gens-là n’ont pas le droit d’être sur un terrain de foot, on les filme, on les voit, à un moment donné il faut sanctionner. Il faut qu’ils ne rentrent plus sur un terrain de foot. Ce ne sont pas des supporters. Quand on est supporter, on encourage son équipe, on peut siffler son équipe si on veut. Mais ceux en tribunes n’ont rien à faire sur un terrain."

Un discours qui trouve écho dans la bouche de l’entraîneur de Clermont Pascal Gastien: "Je pense que l’on connaît ces gens-là, on a des caméras partout, il faut les interdire de stade définitivement. Pas deux ou trois matchs, il faut les faire sortir du giron du sport. Ils n’ont rien à faire chez nous. Il ne faut pas les punir sévèrement, il faut les radier, point final. Ce sont des gens qui n’ont rien à faire dans un stade."

"Il faut que les instances prennent des mesures importantes"

L’entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré, qui s’est imposé 3-1 contre Angers, s’est dit attristé par ces incidents, rappelant que ce n’est pas des images qu’il n’aime voir. Il demande à ce que les instances réagissent: “Je pense qu’il faut que les instances prennent des mesures importantes pour que ça ne se reproduise plus. Et la plus importante à mes yeux, c’est celle où on ne doit jamais voir un supporter sur la pelouse. C’est interdit ! À chaque fois que l’on verra un supporter qui rentre sur la pelouse, le club doit être sanctionné lourdement. Le terrain doit être sacralisé.”

"Il ne faut pas oublier qu’il y a des enfants qui regardent le foot"

Le défenseur de Lorient Julien Laporte s’est lui montré très touché en conférence de presse après Reims-Lorient (0-0), au moment d’évoquer à son tour cet envahissement de terrain: “Depuis que je suis enfant, pour moi le foot c’est une passion, c’est un sport de partage où on dégage des valeurs. Et ce que l’on voit c’est contraire aux valeurs. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé hier, mais il ne faut pas oublier qu’il y a des enfants qui regardent le foot. C’est avant tout pour eux qu’on joue au foot. (…) Si je me mets à la place des enfants présents dans le stade, ils ne comprennent pas.“

Heureux d’avoir retrouvé le public cette saison, il avoue ne pas avoir de solution face à cette violence : “Après ce qu’on a vécu pendant un an et demi, où on a joué à huis clos et on trouvait ça tellement fade. Je vois depuis qu’on a retrouvé l’ambiance du Moustoir c’est génial parce qu’on prend du plaisir. De revoir les gens, des sourires… Et qu’on arrive à se taper dessus pour un match de football, c’est quand même problématique. Je n’ai pas la solution mais ce n’est pas l’image que l’on souhaiterait dégager.“