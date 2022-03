La presse mondiale se paye le PSG après le fiasco de Monaco

Balayé dans les grandes largeurs à Monaco (3-0), le PSG n'a pas été épargné par la presse étrangère, qui pointe notamment le manque de motivation des Parisiens après l'élimination en Ligue des champions.

Le fiasco du PSG à Monaco fait beaucoup de bruit dans la presse étrangère, qui n'épargne pas les joueurs de Mauricio Pochettino. Si l'entraîneur argentin évoquait de "la honte sportive" après un comportement "inadmissible", au Brésil, on pointe "un club sans identité". "Il n'y a pas de projet sportif au PSG. C'est un club sans identité et sans direction structurée. Aujourd'hui, il a pris trois à Monaco après une performance grotesque. Équipe désorganisée, sans envie, sans jeu. Sans rien. Le pire message possible est de ne pas concourir. La saison s'est terminée en mars", confie Fernando Campos, journaliste pour TNT, qui en profite pour égratigner le projet du club.

"Pochettino fait un mauvais travail, mais je pense qu'il est très loin d'être le principal problème du PSG. Le problème est de ne pas avoir de projet. Ce club a déjà déchiqueté Tuchel, Emery et la réponse est venue peu après dans les autres clubs qu'ils ont dirigés. L'argent n'est pas tout dans le football !"

La défense est une "passoire"

En Espagne, les médias s'en donnent à coeur joie après la rouste du PSG. Marca évoque la défense de l'équipe de Mauricio Pochettino, "une passoire" qui "ne relève pas la tête après les critiques reçues par la presse française après la lourde défaite face au Real Madrid." Le quotidien évoque les exemples Nuno Mendes et Kimpembe, "un résumé de la profondeur de la défense du PSG."

De son côté, Sport parle de "dégringolades imprévisibles" et d'une chaîne d'entraîneurs "qui n'ont rien à voir les uns avec les autres". Ce qui implique "un changement d'idéologie avec le désordre conséquent que cela suppose dans le vestiaire.

Une saison déjà terminée ?

En Allemagne, Bild a l'impression que "les stars avaient déjà fait une croix sur la saison" après le fiasco de Madrid en Ligue des champions. Le PSG a été "totalement dépourvu d'idées offensives" en l'absence de Lionel Messi, affaibli par un syptome grippal. Sur la sellette après l'une des saisons les plus difficiles de l'ère QSI, Mauricio Pochettino voit "la pression s'intensifier" selon le Daily Mail après l'humiliation en Principauté.

Alors qu'ils restent sur quatre défaites consécutives à l'extérieur, les Parisiens devront "se respecter", dixit Mbappé, pour jouer les neuf derniers matchs d'une saison 2021-2022 qui ne restera pas dans les annales, malgré un mercato XXL et un probable 10e titre de champion de France.