PSG: "Si on continue comme ça, le titre est en danger", prévient Marquinhos

Interrogé en zone mixte après la lourde défaite 3-0 du PSG face à l'AS Monaco ce dimanche, le capitaine du club parisien Marquinhos s'est montré inquiet pour le titre en Ligue 1 malgré l'avance considérable, et estime qu'il s'agissait du "pire match de l'année".

Après Mbappé, Marquinhos fait lui aussi part de sa colère. En zone mixte après la lourde défaite 3-0 du PSG face à l'AS Monaco, le défenseur brésilien s'est montré agacé et inquiet pour la suite de la saison du PSG. Le capitaine a tenu un discours fort, avec la volonté de remotiver les troupes dans le sprint final pour le titre de Ligue 1.

"C'est notre pire match de l'année"

"C'est catastrophique, juge-t-il d'emblée. C'est dur à digérer. C'est notre pire match de l'année. On était venu ici pour prendre du plaisir et gagner un match. Nous sommes dans un moment difficile." Faisant écho aux propos de Mbappé, le capitaine du PSG ne veut pas que son équipe "jette tout en l'air" : "Il faut travailler tous ensemble pour se sortir de ce moment. Ce n'est pas un relâchement."

Le Brésilien concède qu'après l'élimination contre le Real Madrid, les siens ont du mal à se concentrer de nouveau. Mais il veut surtout que ses coéquipiers ne lâchent pas: "Il y avait beaucoup d'attentes (face au Real Madrid). C'est une défaite qui nous fait mal. Maintenant, on a des objectifs à aller chercher. Il faut qu'on fasse de notre mieux, avec la bonne mentalité."

Marquinhos se veut tout de même alarmiste vu la prestation de l'équipe ce week-end et prévient : "Si on continue à faire des prestations comme ça, c'est sûr que le titre est en danger. L'alerte est là. Il faudra revenir, après les sélections, avec un bon état d'esprit."

Avant lui, Kylian Mbappé s'était aussi fendu d'un coup de gueule au micro de Prime Video. "On doit rester professionnels et se respecter, avait pesté le Français. On doit respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles. On va aller chercher ce 10e titre de champion de France." "Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d'estime pour ce que l'on fait. C'était un match sans", préfère retenir celui qui file rejoindre les Bleus pour une trève internationale qui va faire du bien.