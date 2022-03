PSG: la "honte" de Pochettino après un revers "inadmissible" à Monaco

L'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino n'a pas mâché ses mots après son humiliation à Monaco (0-3), dimanche, qualifiant le comportement de ses joueurs d'"inadmissible".

Mauricio Pochettino est remonté. L'entraîneur parisien a parlé de "honte sportive" et d'un comportement "inadmissible" du Paris Saint-Germain, très nettement battu 3-0 dimanche à Monaco lors de la 29e journée de Ligue 1. "C'est inacceptable de commencer le match comme ça. Il y a de la honte sportive et par rapport à la compétition", a déclaré l'Argentin en conférence de presse.



"Il faut sortir de la frustration de l'élimination en Ligue des champions. Il faut penser à donner le meilleur de soi-même. Il nous a manqué l'esprit de lutte et de combat. C'est inadmissible, contre une équipe qui avait l'envie de réagir alors qu'elle était touchée après avoir été éliminée", a-t-il ajouté.

Trois défaites en cinq journées

Il s'agit de la quatrième défaite du PSG cette saison en championnat, la troisième en cinq journées. Il y a dix jours, les Parisiens ont également été battus par le Real Madrid (3-1) et éliminés en 8e de finale de la Ligue des Champions. "Cela ne peut plus se répéter. On peut encore perdre des matches. Mais ce qui s'est passé ne doit plus et ne peut plus se reproduire. Parce que c'est grave", a encore jugé Pochettino.



"C'est inadmissible. Le respect pour nous-même, le club, les supporters, on doit tous le partager et ils doivent s'inscrire en priorité. Ce n'est pas ce qui s'est passé. L'esprit et le rendement doivent être collectifs. Il faut arrêter de chercher des excuses, de trouver des prétextes. Il faut maintenant faire son autocritique personnelle", a ajouté l'entraîneur parisien.