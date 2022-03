Monaco-PSG: Henry égratigne le club parisien après la déroute

Après la défaite humiliante du Paris Saint-Germain à Monaco (3-0), Thierry Henry, consultant pour Amazon Prime, a remis en question la politique du club parisien, s’interrogeant sur les passe-droits accordés à certains joueurs.

D’ordinaire peu aventureux dans ses prises de parole publiques, Mauricio Pochettino n’a, cette fois, pas hésité à qualifier la prestation de ses joueurs avec les mots qui s’imposaient: "inacceptable", "inadmissible"... tels ont été les qualificatifs employés par le coach parisien pour mieux souligner "la honte" qu’il a ressenti ce dimanche après-midi. L’entraîneur parisien est apparu très déçu voire extrêmement en colère contre ses joueurs, qui n’ont pas eu la bonne attitude à Monaco (défaite 3-0 à Louis-II).

"Ici, au PSG, est-ce que tu pars?"

Reste que, ce genre de prestation insipide, les Parisiens les ont répétés tout au long de la saison, sans que cela soulève le moindre questionnement en interne concernant la politique sportive du club et la valeur de certains joueurs, dont on voit bien qu’ils n’ont désormais plus leur place dans cette équipe, à l’image de Julian Draxler. L’Allemand en sortie de banc, à l’instar de Neymar quand il est titulaire, symbolise ce PSG à l’engagement très douteux.

"A un moment donné, quelle est la ligne directrice? J’ai joué au Barça, et quand tu ne faisais pas ce que tu avais à faire, peu importe le nom, peu importe qui tu étais, si tu ne respectais pas ce qu’il y avait à faire, tu partais, a expliqué Thierry Henry au micro d'Aamazon Prime, diffuseur de la rencontre. Si tu ne fais pas ce qu’il faut, au Barça, tu pars. Au Bayern tu pars, à Madrid tu pars, dans les grands clubs tu pars. Ici (à Paris), est-ce que tu pars? Il ne faut pas banaliser dix titres, c’est extraordinaire, mais pas comme ça."

Sans nommer le mal qui ronge le PSG, Thierry Henry semble insinuer que des joueurs bénéficient de certaines faveurs au sein du groupe, et sont davantage protégés avec une place quasi réservé au sein du onze, quel que soit leur niveau de performance. Combien de fois, depuis qu’il est arrivé au PSG, a-t-on vu Angel Di Maria, pour ne citer que lui, s’agacer de devoir sortir le premier, même quand il était, et parfois de loin, le meilleur sur le terrain... Un exemple parmi tant d'autres.