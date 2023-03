La réponse d'Anne Hidalgo à l'intérêt du PSG pour le rachat du Stade de France

Interrogée vendredi par L'Equipe, Anne Hidalgo a réagi à l'intention du PSG de se positionner sur le Stade de France. Pour la maire de Paris, le club de la capitale n'est plus le même sans le Parc des Princes.

L'annonce de la candidature du PSG pour l'appel d'offres lancé par l'Etat pour vendre le Stade de France n'a pas tardé à faire réagir Anne Hidalgo. Dans les colonnes de L'Équipe, la maire de Paris a rappelé l'histoire qui lie le club de la capitale au Parc des Princes.

"Le Parc appartient aux Parisiens, et bien sûr avec son club, parce que ce lien doit être un beau lien fort. Il est donc indispensable d'accompagner le club dans ses ambitions et c'est ce que l'on souhaite faire. Après, le PSG hors du Parc n'est plus tout à fait le PSG donc c'est une autre histoire", confie l'édile.

Le Stade de France, mais pas que...

Comme rapporté par RMC Sport, les candidats ont jusqu'au 27 avril pour déposer un dossier pour acquérir l'enceinte dionysienne, évaluée entre 400 et 600 millions d'euros, sans compter les dépenses éventuelles en cas de rénovation du stade de 80.000 places. Le futur acquéreur aura pour obligation de "maintenir la vocation sportive" du stade pendant 25 ans et devra donner la priorité à la Fédération française de football, à la Fédération française de rugby et aux grands événements sportifs internationaux.

Le Stade de France n'est pas la seule piste étudiée par le PSG, qui songe à l'hippodrome de Saint-Cloud pour un futur stade. Au micro de BFM Business, le président de France Galop, Edouard de Rothschild, a évoqué un projet qui "pourrait être fantastique". "L’idée du PSG qui nous a effectivement approchés, c’est d’examiner si on pouvait faire un stade plus ou moins enterré, plus ou moins inséré au milieu de l’hippodrome. Et nous n’avons aucune raison de ne pas étudier toutes les solutions et de ne pas discuter."