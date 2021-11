Le message de Pau Lopez aux fans de l’OM sur ses relances courtes

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Pau Lopez évoque son adaptation à l'OM et son jeu... avec des relances courtes qui inquiètent parfois les supporters marseillais. Le gardien a un message pour les fans à ce sujet.

Le sujet lui tenait visiblement à cœur. Pau Lopez a profité de l'interview accordée à RMC Sport pour rassurer les supporters de l'OM au sujet de ces fameuses relances courtes, qui créent quelques frayeurs dans les tribunes du Vélodrome.

Le gardien espagnol a aussi entendu les sifflets, en fin de match lors d’OM-Lazio, lorsqu’il temporisait volontairement avant de relancer le jeu, même si Marseille voulait gagner. Un petit choc des cultures entre des fans qui veulent aller de l’avant rapidement et un portier qui préfère attirer l’équipe adverse pour jaillir ensuite plus efficacement.

Une demande de Sampaoli

L'occasion, pour Pau Lopez, d'aborder la philosophie de jeu de l’OM et de Jorge Sampaoli. "Tu dois t’adapter à ce que te demande le "Mister". Sampaoli veut que l’on ressorte le ballon très bas, même sous pression, et que l’on défende haut, quand on n’a pas la balle. Il faut s’adapter, insiste le gardien. Peut-être que dans quelques temps un autre entraîneur viendra et nous demandera de balancer loin devant quand on est sous pression. Évidemment, le joueur qui parvient à s’adapter aux consignes d’un entraîneur aura plus de chances de pouvoir jouer. A ce niveau, tu dois avoir cette capacité d’adaptation."

"Il ne faut pas croire que Sampaoli fait cela uniquement pour le plaisir et le beau jeu. Il veut surtout gagner, comme tous les entraineurs. Mais il pense que la meilleure façon de gagner, c’est en jouant comme ça, en essayant d’attirer l’équipe adverse, complète Pau Lopez. Il ne veut pas que l’on fasse 25 passes dans notre surface de réparation, mais il souhaite arriver à attirer les adversaires pour ensuite jaillir dans le camp adverse, et avoir alors moins de défenseurs face à nous. Les matchs dans lesquels on a eu des difficultés, ce sont notamment les rencontres où un bloc de 11 joueurs ne te laissait aucun espace et, ça, c’est plus compliqué."

"Ce n’est pas aussi ‘dramatique’ que cela peut en avoir l’air vu des tribunes"

Cette prise de risque est assumée, notamment par Sampaoli: "Je crois que la sensation, vue de l’extérieur, est différente par rapport à celle que l’on ressent sur le terrain. L’équipe sait ce qu’elle fait, on connaît notre manière de jouer, et c’est plus simple que cela en a l’air, assure le portier espagnol. Quand les joueurs sont bien placés, que chacun est à son poste, tu sais sur qui tu peux t’appuyer. Parfois évidemment, il peut y avoir des situations un peu limites, on peut se tromper dans notre sortie de balle mais, en théorie, ce n’est pas si difficile. Ce n’est pas aussi ‘dramatique’ que cela peut en avoir l’air vu des tribunes."

Pau Lopez prend pour exemple le match contre la Lazio en Ligue Europa. "Les gens vont au stade et veulent que l’équipe gagne. Parfois ils doivent se dire: 'Mais que fait ce gardien à garder le ballon dans les pieds sans bouger?!' On peut comprendre que les supporters s’agacent, voire même te sifflent, car ils vivent le match, ça peut se comprendre. Mais c’est notre façon de jouer, insiste-t-il. Balancer pour balancer, c’est parfois bien pire que de faire ce que tu as planifié, travaillé, de respecter ta manière habituelle de jouer. Mais je pense qu’il n’y avait rien de personnel ou contre moi. C’est simplement la passion qu’il y a dans les tribunes, l’envie de gagner et cette fausse impression que l’on reste calme avec le ballon." Un style assumé.