Rennes-PSG: Galtier siffle la fin de la récré post-Coupe du monde et réclame "une prise de conscience"

Christophe Galtier est apparu agacé après la défaite du PSG sur la pelouse du Stade Rennais, ce dimanche, en clôture de la 19e journée de Ligue 1 (1-0). Le coach parisien appelle ses joueurs à élever leur niveau rapidement. Pour retrouver du rythme et de l’intensité.

Deux déplacements et deux défaites. Le PSG débute très mal son année 2023 en Ligue 1. Après avoir été surclassés à Lens il y a quinze jours (3-1), les champions de France ont chuté dans l’antre du Stade Rennais, ce dimanche, en clôture de la 19e journée de Ligue 1 (1-0). Au terme d’une prestation insipide, les joueurs de Christophe Galtier ont été battus sous la pluie d’Ille-et-Vilaine.

De quoi agacer le coach parisien, qui déplore le manque d’impact de ses protégés. En les appelant à se réveiller rapidement: "Si c'est une question de temps, ça urge. Évidemment qu'il va falloir qu'on retrouve beaucoup plus de jeu et de liant entre les lignes. On savait qu'on aurait un match difficile, on l'a eu. Le gardien adverse (Steve Mandanda) a été très peu sollicité. Il faut qu'on retrouve beaucoup plus de rythme, d'intensité et de relation technique entre les uns et les autres."

"La Coupe du monde est finie"

Relancé sur le manque d’intensité de son équipe, Galtier s’est montré ferme à moins d’un mois du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (le 14 février au Parc des Princes): "Je ne vais pas parler d'inquiétude, mais il doit y avoir une prise de conscience. On peut trouver 1000 excuses, mais la Coupe du monde est finie. Même si on a été dispersés pendant huit semaines, il faut qu'on retrouve beaucoup plus de cohésion dans le jeu, de rythme et d'intensité. On va avoir une dizaine de jours pour travailler l'intensité, la verticalité, la relation technique."

Un constat que le technicien de 56 ans a également dressé sur Prime Vidéo, à l’heure où le PSG ne compte plus que trois points d’avance sur Lens et cinq points sur l’OM en tête du championnat: "Je suis surtout déçu de notre prestation. On n'a rien créé, on a eu très peu de situations favorables. On s'est concentrés sur le fait d'avoir la possession de balle et on a eu beaucoup trop de joueurs qui ont décroché sans avoir de joueurs assez haut pour fixer la ligne défensive rennaise. On savait qu'on pouvait être exposés en contre. J'avais pris l'option de jouer avec trois défenseurs centraux, il aurait fallu que le secteur offensif soit beaucoup plus haut".