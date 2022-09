Le PSG favorisé par l’arbitrage? La réponse de Galtier après la polémique Kimpembe

Alors que la non-expulsion de Presnel Kimpembe à la fin du match face à Brest (1-0) samedi au Parc des Princes suscite beaucoup d’incompréhension et fait débat, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, défend son défenseur et assure que son équipe n’est pas favorisée par les décisions arbitrales.

C’est l’une des polémiques du week-end. Un débat qui a presque éclipsé la victoire du PSG face à Brest (1-0) samedi pour le compte de la 7eme journée de Ligue 1. Presnel Kimpembe, déjà sous le coup d’un avertissement, devait-il être expulsé après son tacle sur Cardona en fin de rencontre ? La réponse est clairement oui pour l’entraîneur breton Michel Der Zakarian : "Il doit prendre un carton, minimum jaune. S'il prend jaune, il est dehors puisqu'il en a déjà pris un. Si c'est nous, on est dehors. Mais c'est Paris."

"Je n’ai jamais pensé que le PSG était arbitré de façon différente"

Jérémie Pignard, l’arbitre de PSG-Brest, et les autres hommes en noir avantagent-ils le PSG à travers leurs décisions comme le laisse entendre "MDZ" ? Pour Christophe Galtier, c’est non. "Sur l’action qui se passe devant Michel et moi, il y a un tacle engagé mais sur le ballon, a expliqué le coach parisien après la rencontre. L’arbitre a son assistant avec lui, juste devant le ballon. Et en plus il a la VAR qui le tient informer de ce qu’elle a vu à l’écran. A partir du moment où il ne lui met pas un deuxième carton, c’est que tous estiment qu’il n’y a pas carton et que le match peut continuer. Il n’y a pas de débat puisque 'Kim' n’est pas revenu sur le terrain. Il s’est blessé sur ce geste."

Et Galtier de poursuivre : "Quant à savoir si le PSG est arbitré de manière différente, je ne le pense pas. Même lorsqu’il n’y avait pas d’assistance vidéo, je n’ai jamais pensé que le Paris Saint-Germain était arbitré de façon différente. Aujourd’hui, avec l’assistance vidéo, il ne peut plus y avoir d’erreur." Fin du débat ? Pas sûr....