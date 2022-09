PSG-Brest: les images de l’accrochage tendu entre l’arbitre et Kimpembe, blessé après fait un tacle violent

A la fin du match de Ligue 1 PSG-Brest (1-0) samedi au Parc des Princes, Presnel Kimpembe est sorti blessé à la cuisse gauche après un tacle très dangereux sur le Brestois Irvin Cordonat. Avant de quitter la pelouse, le défenseur parisien qui a frôlé le carton rouge et a une chaude explication avec l’arbitre Jérémie Pignard.

Fin de match houleuse pour Presnel Kimpembe. Le défenseur du PSG n’était pas dans un grand jour samedi face à Brest (1-0) lors de ce match de la 7eme journée de Ligue 1. Après avoir provoqué un penalty repoussé par Gianluigi Donnarumma, l’international français a laissé ses partenaires à dix dans le temps additionnel. Il s’est blessé à la cuisse gauche en taclant très dangereusement Irvin Cardona (90e+1).

Après être resté longtemps au sol en se tenant la cuisse gauche, le défenseur du PSG, déjà averti, a échappé miraculeusement à un carton rouge qui n’aurait pas été immérité.

Kimpembe qui se fait mal sur un gros tacle lors de PSG-Brest, le 10 septembre 2022 © Capture écran Amazon

Kimpembe qui repousse l'arbitre de PSG-Brest, le 10 septembre 2022 © Capture écran Amazon

Une lésion musculaire selon Galtier

"C'est par rapport à l'arbitre. L'arbitre de touche est devant, il est comme moi, on est tous à cinq mètres de l'action avec le quatrième arbitre et l'arbitre de touche. Quand il tacle... je ne dis pas qu'il a fait un attentat mais il prend la godasse de Cardona, raconte Michel Der Zakarian en conférence de presse. Le bruit, tout le monde l'a entendu. Et l'arbitre de touche ne signale même pas faute! Oui il doit prendre un carton, minimum jaune. S'il prend jaune, il est dehors puisqu'il en a déjà pris un. Si c'est nous, on est dehors. Mais c'est Paris."

Cela ne l’a pas empêché, dans la confusion, d’avoir une explication très musclée avec Jérémie Pignard. On l’a même vu repousser de façon agressive le bras de l’arbitre avant de partir et rejoindre directement le vestiaire.

""Kim' s'est blessé, il a au moins une petite lésion de l'ischio, a confié à chaud Christophe Galtier au micro de Prime Video. Si je lui ai dit de dire qu'il avait mal pour éviter le carton? Pas du tout, lésion musculaire."

Inquiétude pour les Bleus

Un sujet d’inquiétude en plus pour Didier Deschamps, déjà confronté à une hécatombe de blessures (Benzema, Pogba, Kanté, Coman…). Le titi parisien (27 ans, 28 sélections) fait partie des joueurs cadres du sélectionneur des Bleus. Le sélectionneur doit annoncer jeudi prochain sa liste pour le rassemblement de fin septembre en Ligue des nations, dernier rendez-vous des Bleus avant le Mondial-2022 cet automne au Qatar (20 novembre-18 décembre).