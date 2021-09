Le PSG s'offre un nouveau sponsor, boosté par Messi

Un contrat de sponsoring a été signé par le PSG avec Crypto.com, un des leaders dans le secteur de la cryptomonnaie. Selon L'Équipe, l'accord, boosté par l'arrivée de Messi, va rapporter entre 25 et 30 millions d'euros.

Il s'agirait d'un contrat d'une valeur de 25 à 30 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain a noué un accord de sponsoring pluriannuel avec la plateforme de cryptomonnaie Crypto.com. Le partenariat a été officialisé jeudi dans un communiqué de presse. D'après L'Équipe, le PSG a profité de la venue de Lionel Messi pour booster ce contrat, dont les négociations avaient commencé avant la signature de la superstar argentine.

"Nous sommes ravis d'accueillir Crypto.com dans la famille des partenaires du Paris Saint-Germain, a commenté Marc Armstrong, directeur des partenariats du club. Nous partageons la même passion pour l'innovation et la même ambition d'atteindre le plus haut niveau".

"Crypto.com deviendra le partenaire officiel de la plateforme de cryptomonnaie du club parisien et le partenariat comprendra également la mise en circulation de jetons non fongibles", a précisé la société financière, qui revendique 10 millions d'utilisateurs dans le monde et se pose comme un des leaders de ce secteur qui ne cesse de croître. Il est aussi indiqué qu'une partie des frais de sponsoring serait versée avec la cryptomonnaie CRO, propre à l'entreprise.

De la cryptomonnaie utilisée pour signer Messi

Récemment, Crypto.com a tout particulièrement ciblé le monde du sport. L'entreprise fondée en 2016 par Kris Marszalek a noué des partenariats avec l'UFC, la Formule 1, la Serie A et une équipe de hockey nord-américain en NHL au cours des dernières semaines.

Le Paris Saint-Germain avait déjà un pied dans le monde de la cryptomonnaie, avec ses "fans tokens" émis par le site Socios.com. Peu après la signature de Lionel Messi, le club avait révélé avoir intégré de la cryptomonnaie dans le deal signé avec le sextuple Ballon d'or.