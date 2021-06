Euro 2021: la femme entrée sur le terrain pendant Belgique-Finlande promouvait la cryptomonnaie

Une femme est entrée sur le terrain pendant le match entre la Belgique et la Finlande (2-0), lundi à l’Euro 2021. Elle affichait un message pour promouvoir de la cryptomonnaie.

Une nouvelle rencontre a été perturbée par un élément indésirable sur le terrain. Une femme est entrée sur la pelouse du stade de Saint-Pétersbourg lundi lors du match entre la Belgique et la Finlande (2-0). Vêtue d’un maillot de bain et d’un short noirs, elle a rapidement été rattrapée par des membres de la sécurité du stade. Son maillot portait une inscription vantant les mérites d’une crypto monnaie.

Une spectatrice est entrée sur la pelouse pendant Belgique-Finlande © AFP

Le spectatrice évacuée après son intrusion pendant Belgique-Finlande © AFP

Ce n’est pas la première intrusion sur un terrain pendant cet Euro. La plus spectaculaire et dangereuse a eu lieu lors du match entre la France et l’Allemagne (1-0) lorsqu’un militant Greenpeace est arrivé par les airs à bord d’un ULM. Après avoir heurté un câble de la Spider Cam, il a failli s’écraser dans les tribunes avant de parvenir à se poser sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich.

Deux spectateurs avaient été blessés. Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, s’était lui cogné la tête en se réfugiant sur son banc alors que Guy Stéphan, son adjoint, avait reçu des débris de l’appareil sans gravité. "On a frôlé le drame", avait confié Deschamps à l’issue du match. La délégation française avait conservé un souvenir de cette belle frayeur en emportant un morceau de l’ULM qui apparaîtra dans son musée.

Un supporter évacué pendant Danemark-Russie © ICON Sport

Un supporter est aussi entré sur le terrain de lors de la rencontre entre le Danemark et la Russie (1-4) à Copenhague, mardi. En 2019, une femme en maillot de bain avait perturbé la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et Tottenham (2-0) pour promouvoir… un site pornographique.