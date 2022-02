Nantes-PSG: Verratti convoqué le 2 mars pour ses propos sur l'arbitrage

Selon nos informations, Marco Verratti sera auditionné le 2 mars prochain par la commission de discipline de la LFP après ses propos sur l'arbitrage de Nantes-PSG. Le milieu de terrain italien risque une grosse sanction.

Verratti sera fixé sur son sort dans une semaine. La commission de discipline de la LFP s’était réunie ce mercredi soir pour évoquer - entre autres - les propos de Marco Verratti envers l’arbitrage de Nantes-PSG, samedi dernier (victoire 3-1 des Canaris). Après la demande de saisine du conseil national de l’éthique de la FFF, la commission a, selon nos informations, décidé de s’emparer du dossier et va convoquer l’Italien le 2 mars prochain.

Le joueur de 29 ans, connu pour ses protestations incessantes et ses avertissements répétés, risque une grosse sanction. Selon le barème de référence, Verratti (qui manquera déjà la réception de Saint-Etienne samedi en L1 pour accumulations de cartons), pourrait écoper de trois matchs de suspension pour "comportement blessant" et jusqu’à cinq matchs pour "comportement grossier". Reste à savoir comment la commission de discipline de la LFP va juger son coup de gueule.

"On se fait chier dessus par les arbitres"

Le week-end dernier, après la déroute parisienne sur la pelouse de la Beaujoire, Verratti s’était lâché sur l’arbitrage. “On ne peut même pas parler avec l'arbitre (...) Il faut prendre ses responsabilités, parce que des fois, on se fait chier dessus par les arbitres", s’était-il emporté au micro de Canal+, appuyant les propos de son directeur sportif, Leonardo, tout aussi critique envers les hommes en noir.

Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP s’est également penchée sur le dossier de Frédéric Antonetti. Exclu vendredi dernier lors du match entre Lille et le FC Metz (0-0) à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1, après une altercation Olivier Létang et Sylvain Armand, l'entraîneur messin a été lourdement sanctionné. Il a écopé de dix matchs de suspension -dont trois matchs avec sursis- de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Olivier Létang, président du Losc, a écopé de son côté de deux matchs de suspension, par révocation de sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. Sylvain Armand, coordinateur sportif du Losc, prend quant à lui quatre matchs de suspension, dont deux matchs par révocation de sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.