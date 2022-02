Ligue 1: Dupraz met en garde ses joueurs avant PSG-Saint-Etienne

Après le match nul contre Strasbourg dimanche en Ligue 1 (2-2), Pascal Dupraz a tenu à prévenir ses joueurs que ces derniers ne devaient pas se comporter en spectateurs au Parc des Princes contre le PSG (ce samedi à 21h). Ce mercredi, le coach de Saint-Etienne en a remis une couche sur Twitter.

Ils ne pourront pas dire qu’ils n'étaient pas prévenus. À trois jours de se déplacer au Parc des Princes afin d’y affronter le PSG pour le compte de la 26e journée de Ligue 1 (samedi à 21h), les joueurs de Saint-Etienne ont eu le droit à une double dose de mise en garde de la part de leur entraîneur. Alors que la confrontation contre les stars parisiennes se profile, Pascal Dupraz craint en effet que ses joueurs se comportent en simples spectateurs sur la pelouse du club de la capitale.

"Oui, c'est très clair"

"Si on va au PSG pour échanger les maillots avec Messi, Neymar et Mbappé je ne viens pas", avait lâché le coach des Verts dans son style si caractéristique juste après le match nul entre Saint-Etienne et Strasbourg, dimanche (2-2). Ce mercredi, à trois jours du choc, il en a remis une couche en reprenant un tweet du diffuseur de la Ligue 1 qui relayait sa petite phrase: "Oui, c’est très clair !", a-t-il appuyé.

Il faut dire que Dupraz tient à ce que le bel élan de l’ASSE ne se brise pas au Parc des Princes. Aux portes de la Ligue 2 il y a encore quelques semaines, les Verts ont réussi à sortir de la zone rouge et pointent actuellement à la 16e place du championnat. En Ligue 1, ils viennent même de prendre 13 points sur 15 possibles (victoires contre Angers, Montpellier et Clermont, nul face à Strasbourg). En face, les Parisiens auront à cœur de laver l’affront du week-end passé, où ils ont été giflés par le FC Nantes à la Beaujoire (3-1).