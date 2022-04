OM-PAOK: Saliba chambre Payet après son but sublime

William Saliba, défenseur de l’OM, a été "choqué" par le but magnifique de Dimitri Payet jeudi en quart de finale aller de la Conference League face au PAOK Salonique (2-1).

Dimitri Payet (35 ans) a attisé le feu du Vélodrome déjà bouillant, jeudi en quart de finale aller de la Conference League (2-1). Il a expédié une reprise sans contrôle dans la lucarne du but adverse à la réception d’un corner adressé par Cengiz Ünder à l’entrée de la surface. Un chef d’œuvre qui a estomaqué le public, mais aussi ses propres partenaires, comme William Saliba. Le défenseur a salué son équipier en le chambrant un peu sur ses dernières réalisations moins spectaculaires.

"C’est un but magnifique, on était tous choqués, a reconnu l’ancien Stéphanois. Ça fait longtemps qu’il n’en avait pas mis des comme ça. En ce moment, il ne met que des penalties. J’espère qu’il va encore nous en mettre des comme ça. C’est travaillé, on a plusieurs combinaisons sur corner. Même nous, on ne s’attendait pas à ce qu’Ünder la mette à Payet. C’est rentré et on est tous content pour lui."

5 penalties sur 13 buts cette saison

Le défenseur se montre factuel puisque les quatre précédents buts de Payet (13 buts toutes compétitions confondues cette saison) l’avaient été sur penalty: contre Saint-Étienne (2-4) le week-end dernier, à Troyes (1-1), à Lens (0-2) et contre Reims (1-1). Il en a inscrit un cinquième lors du match aller face à Lens (2-3) au Vélodrome.

Payet ne s’offusquera pas de la remarque de son jeune équipier qu’il a chambré dans l’émission spéciale OM du Vestiaire, diffusée lundi sur RMC Sport 1. Interrogé par ses partenaires sur sa carrière en équipe de France, Payet a réagi avec ironie à la remarque d’Amine Harit lui rappelant que Saliba avait été appelé par Didier Deschamps en mars. "Oui mais William c’est parce qu’il y avait 14 blessés derrière, a répondu Payet. C’était soit lui, soit ils rappelaient Thuram!" Le groupe vit bien.