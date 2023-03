Ligue 1: le PSG champion, Lens sur le podium, les relégués… les prédictions du classement final selon les probabilités

Opta, site de statistiques sur le football, a calculé les prédictions du classement final de la Ligue 1. Selon celui-ci, le PSG sera sacré champion devant Marseille et Lens, Lille sera européen alors que les quatre derniers actuels seront relégués.

Opta a tenté de se projeter dans un peu moins de deux mois. Le site des statistiques a établi une projection du classement final de la Ligue 1 en calculant la position à laquelle chaque club devrait terminer en pourcentage. Ces probabilités donnent un aperçu très proche du classement actuel avec un titre qui n’échappera visiblement pas au PSG (Paris a ainsi 99,6% de chances de terminer premier). Malgré le nul contre Strasbourg (2-2) dimanche, les supporters de l’OM ont un motif de satisfaction puisque leur équipe devrait terminer deuxième (75,2% de chances que cela se produise) selon les calculs d’Opta.

Après avoir vu l’Europe lui échapper dans le sprint final ces dernières saisons, Lens peut croire en son destin. Selon Opta, le Racing est même le mieux placé pour conserver sa troisième place actuelle et s’offrir un billet pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Monaco, actuellement à trois points des Sang et or, est pressenti pour finir quatrième, selon les chiffres. Ceux-ci permettent à Lille, 6e dans la réalité, de grimper à la cinquième place et d’arracher le dernier billet pour une Coupe d’Europe (la Conference League).

Rennes doublé par Lille dans la course à l'Europe, pas de surprise pour le maintien

Cela se ferait au détriment de Rennes, actuellement 5e mais destiné à la 6e place selon les projections. Celle-ci ne sera pas qualificative pour une Coupe d’Europe à moins que Lyon ne remporte le Coupe de France et termine dans le Top 5. Ce n’est pas du tout la tendance des projections pour l’OL, actuellement 10e, qui devra se consoler d’un neuvième rang, selon les chiffres.

Ceux-ci ne réservent pas de grosses surprises dans la course au maintien. Angers sera relégué et dernier à 99,2% de chances. Auxerre, Troyes et Ajaccio accompagneront le SCO à l’échelon inférieur. Brest et Strasbourg peuvent respirer même si, rappelons-le, il ne s’agit que de prédictions que les clubs ont désormais onze matchs pour confirmer ou infirmer.

La prédiction du classement final de L1, selon les chiffres Opta

1- PSG: 99,6%

2- OM: 75,2%

3- Lens: 39,7%

4- Monaco: 33,7%

5- Lille: 30,6%

6- Rennes: 28,2%

7- Nice: 29,9%

8- Reims: 32,3%

9- Lyon: 30,1%

10-Lorient: 35,1%

11- Toulouse: 31,4%

12- Clermont: 27,1%

13- Nantes: 27%

14- Montpellier: 34,5%

15- Brest: 29,8%

16- Strasbourg: 28,3%

17- Auxerre: 26,4%

18- Troyes: 33,1%

19- Ajaccio: 46,1%

20- Angers: 99,2%