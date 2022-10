Lens: Franck Haise prolonge jusqu'en 2027 avec un nouveau rôle

Brillant depuis son arrivée sur le banc de Lens, Franck Haise fait l'unanimité dans les rangs des Sang et Or. Le club le récompense en le prolongeant, avec à la clé une promotion au poste de manager général.

C'est la valse des coachs cette semaine en Ligue 1. Ça bouge aussi du côté de Lens... mais pas dans le sens des départs. Franck Haise a prolongé son contrat au Racing Club de Lens jusqu'en 2027. Il hérite également du titre de manager général, un rôle qui est donc élargi. Le club l'a annoncé via un communiqué, accompagné d'une petite animation sur la plateforme "Waze". Le jeu de mot avec le nom du coach nordiste n'est évidemment pas un hasard.

L'itinéraire tracé sur l'application retrace le parcours de Franck Haise, de la N2 au monde professionnel, et même jusqu'à la septième place des Lensois la saison dernière.

"Dix jours après avoir été informé du départ de son directeur sportif, le Racing Club de Lens restructure sa direction sportive et voit loin, détaille Lens dans son communiqué. Le club a le plaisir d’annoncer la nomination de Franck Haise au poste de Manager général et celle de Grégory Thil au poste de directeur technique. Un nouveau titre pour le tacticien artésien qui s’accompagne d’une prolongation de ses missions de coach principal jusqu’en 2027."

Franck Haise s'inscrit au coeur du projet

Débarqué à Lens en 2017, Franck Haise a d'abord entraîné la réserve, avant de prendre en main l'équipe A qu'il mène d'une main de maître (septième la saison passée, Lens est quatrième avec 10 journées cette saison).

"Homme clé du renouveau de l’équipe première, Franck Haise voit ses fonctions prendre encore plus de relief avec une nomination au poste de Manager général du pôle sportif. Un poste répandu outre-Manche qui apportera lisibilité et transversalité au projet lensois et irriguera toutes les composantes sportives (féminines, formation, post formation, équipe professionnelle)", se félicite le club lensois.

Arnaud Pouille, le directeur général du club de Lens, a affiché l'importance de cette nouvelle pour le développement du club. "Ce nouveau cap de gouvernance sportive a été opéré de manière structurée, avec l’adhésion sincère de chacun et répond à l’objectif de permettre au club de consolider sa performance et renforcer son ambition pour les saisons à venir."