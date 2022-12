Lens: Haise veut "bousculer la logique" contre le PSG

En conférence de presse ce samedi à la veille de la réception du PSG (ce dimanche à 20h45) lors de la 16e journée de Ligue 1, Franck Haise a affiché les ambitions de son équipe. Le technicien entend "bousculer la logique" face au leader du championnat.

Les deux meilleures équipes du championnat français sur l'année 2022 vont se retrouver dès le jour de l'An. Ce dimanche (20h45), le PSG, actuel leader de Ligue 1 après 16 journées, se déplace sur la pelouse de Lens, son dauphin qui compte 7 points de retard au classement.

"On essaie de bousculer la logique depuis un moment"

Passé en conférence de presse à la veille de ce choc, Franck Haise a affiché les ambitions de son équipe: "La pression, c'est de faire le meilleur match possible. La logique, on la connaît, on essaie de la bousculer depuis un moment, depuis qu'on est remonté en Ligue 1. Notre volonté est de bousculer la logique et on y arrive régulièrement, a lancé le technicien du RCL. Il faudrait être très fort pour le faire à nouveau demain, ça sera notre objectif."

Le bilan de Lens en Ligue 1 face au PSG est à l'équilibre depuis son retour dans l'élite, avec deux nuls, une victoire et une défaite. "De manière générale, quand une équipe joue le PSG, pas forcément que la nôtre, elle monte le curseur, a estimé Haise. C'est l'équipe phare du championnat. Tout le monde a envie de se mettre à la hauteur. Nous, on essaie de l'être à chaque fois et peut-être un peu plus quand c'est Paris."

Pour sa reprise après la Coupe du monde, Lens a obtenu le nul (0-0) jeudi en déplacement à Nice, là où le PSG s'est imposé dans les derniers instants mercredi contre Strasbourg (2-1) grâce à Kylian Mbappé. L'attaquant français de 24 ans sera d'ailleurs bien présent pour les Parisiens, là où Lionel Messi n'est pas encore rentré en France après son sacre mondial. Après son carton rouge reçu face au club alsacien, Neymar est lui indisponible.