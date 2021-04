Lens: Kakuta testé positif au Covid-19

Selon les informations de France Bleu Nord, Gaël Kakuta a été testé positif au Covid-19 ce mercredi. Le meneur de jeu lensois a été placé à l'isolement et manquera la récéption du Nîmes Olympique dimanche.

Le RC Lens n'arrive plus à sortir la tête de l'eau. En course pour une qualification européenne, les Sang et Or voient leur sprint final être perturbé par le Covid-19. En quête de cette cinquième place du championnat qui pourrait être qualificative pour la Ligue Europa, les Lensois ont vu Gaël Kakuta se rajouter à la liste des joueurs touchés par le virus.

>> Le sport face au coronavirus: les infos en direct

D'après les informations de France Bleu Nord, le meneur de jeu du RC lens a été testé positif au Covid-19 ce mercredi. Il a été directement placé à l'isolement et est d'ores et déjà forfait pour la réception du Nîmes Olympique ce dimanche (15h).

Déjà durement touché en début de saison, le RC Lens voit le virus de nouveau venir frapper son effectif professionnel, dans la dernière ligne droite du championnat. Gaël Kakuta est déjà le huitième cas recensé par Lens depuis le début du mois d'avril, le vingtième depuis le lancement de la saison.

Une absence de taille pour le RC Lens

Buteur dimanche dernier à Brest (1-1), Gaël Kakuta avait inscrit sa onzième réalisation de la saison en Ligue 1. Auteur d'une saison pleine, le meneur de jeu lensois loupera la rencontre face à Nîmes ce dimanche (15h) et sera à l'écart du groupe pour au moins une semaine.

Franck Haise devra donc composer sans son milieu offensif alors qu'il devra aussi se passer de Steven Fortes et Simon Banza, tous deux suspendus. Le technicien lensois pourra en revanche compter sur Loïc Badé, Ignatius Ganago ou encore Tony Mauricio, déjà réintégrés au groupe face à Brest après avoir contracté le Covid-19 ces dernières semaines.