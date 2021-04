Lens: Jonathan Varane, demi-frère de Raphaël, pour la première fois dans le groupe

Jonathan Varane, demi-frère de Raphaël, a été intégré au groupe du RC Lens pour la première fois en vue du déplacement à Brest, ce dimanche.

Presque dix ans après le dernier match de Raphaël avec le RC Lens, en mai 2011, un Varane sera de nouveau dans le groupe lensois, ce dimanche contre Brest. Jonathan Varane, 19 ans et demi-frère du champion du monde, a été sélectionné par Franck Haise, l’entraîneur des Sang et Or.

Milieu de terrain capable de jouer récupérateur ou relayeur, Jonathan Varane a été formé comme attaquant. Il profite de l’absence de plusieurs joueurs confirmés absents (Sotoca, Fofana, Médina, Gradit) pour se faire une place dans le groupe lensois, accompagné de plusieurs autres joueurs de la réserve.

Moins précoce que Raphaël

Plus jeune frère de la fratrie, Jonathan, issu d’une seconde union du père des Varane, est huit ans plus jeune que Raphaël (27 ans). Il aura dû attendre un peu plus longtemps que son frère pour intégrer le groupe professionnel. Jonathan a 19 ans alors que Raphaël, phénomène de précocité, avait été appelé par Jean-Guy Wallemme à 17 ans, en 2010.

Pour le RC Lens, actuel cinquième de Ligue 1, une victoire à Brest permettrait de prendre ses distances avec Rennes et Marseille dans la course à l’Europe.