Lens-Lille : la direction de Lens n'était pas prévenue du tifo

Les dirigeants du RC Lens n'étaient pas au courant du tifo insultant "Lillois Merda" arboré par toute la tribune Marek et s'attendaient à un autre message.

Le directeur général du RC Lens a reconnu que le club n’avait pas été mis au courant du tifo "Lillois Merda" déployé par la tribune Marek à l’entrée des joueurs lors de Lens-Lille (1-0). C’était la surprise pour le club: "On connaissait l’orientation, on connaissait un texte qui n’était pas exactement celui produit sur la fin. Quand le tifo change, vous ne le découvrez que lorsqu’il est déployé." Pour autant, la direction des Sang-et-Or doit encore vérifier "si le message du tifo a effectivement changé". Personnellement, Arnaud Pouille dit avoir été prévenu d’un autre message: "Cela devait être un message plus pro RC Lens, pas forcément celui que l’on a vu apparaitre." "Je n’ai pas d’avis à émettre si ce n’est que ce n’est pas le message le plus apaisant qui puisse exister, a-t-il poursuivi. L’an dernier on a joué le derby contre Lille à huis clos avec un message de détestation déjà."

Les supporters Lensois avaient déployé cet immense tifo en tribune latérale pour lancer le derby du Nord. Dans un stade Bollaert-Delelis à guichets fermés, les supporters des deux clubs se faisaient face pour la première fois depuis le retour du RC Lens en Ligue 1. Une rencontre entachée par l'envahissement de terrain des supporters à la mi-temps, où six personnes ont été légèrement blessées. La direction lensoise condamne elle toute forme de violence et laisse les autorités décider d'éventuelles sanctions.