Lens-Lille: les compos du derby

Le RC Lens, en quête d'une place européenne, et le leader Lille, qui rêve du titre, s'affrontent ce vendredi (21h) en ouverture de la 36e journée de Ligue 1.

Même sans supporters, le 112e "derby du Nord" s’annonce explosif en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Cinquième, le RC Lens accueille ce vendredi soir (21h) son voisin lillois, actuel leader avec un point d’avance sur son dauphin parisien et cinq sur Monaco. Dans leur stade Bollaert, les Sang et Or visent eux un premier succès dans le derby depuis 2007.

A la lutte pour cette cinquième place synonyme de Coupe d'Europe à la rentrée, ils veulent aussi oublier ce 4-0 subi en octobre dernier à Pierre-Mauroy. Promu le plus performant d’Europe cette saison, et de loin, Lens réalise une magnifique saison et compte bien la sublimer en freinant Lille dans sa course au titre.

Renato Sanches sur le banc

"On se concentre sur nous, ce n'est que du bonus. On peut aller chercher plus haut, on va essayer de le faire. Et si on peut priver Lille du titre, ça serait beau aussi. Je préfère que Paris soit champion", a même lancé cette semaine Gaël Kakuta, qui sera associé en pointe à Ignatius Ganago.

Dans le schéma en 3-5-2 cher à Franck Haise, les couloirs seront occupés par Clément Michelin et Jonathan Clauss, l’une des révélations de la saison. En face, pas de surprise non plus avec le duo Burak Yilmaz-Jonathan David reconduit par Christophe Galtier à la pointe de l'attaque lilloise. Avec quatre buts sur ses quatre derniers matchs, Yilmaz est notamment en grande forme.

Luiz Araujo et Jonathan Bamba débuteront également ce choc, alors que Renato Sanches, Yusuf Yazici et Jonathan Ikoné prendront place sur le banc.

La composition du RC Lens : Leca - Gradit, Badé, Fortes - Clauss, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Michelin - Ganago, Kakuta.

Sur le même sujet OM: Sampaoli prêt à "sortir une banderole" pour soutenir Lille dans le derby

La composition du Losc : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Araujo, Xeka, Soumaré, Bamba - Yilmaz, David.