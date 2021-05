Lens-Lille: Galtier au soutien des policiers avant le derby

Christophe Galtier s’est fendu d’un message de soutien à destination des policiers lors de l’arrivée du groupe lillois à Lens, avant le derby prévu ce vendredi en ouverture de la 36e journée de Ligue 1.

La police nationale pleure à nouveau l’un des siens, après la mort du brigadier Eric Masson lors d’une opération anti-drogue ce mercredi à Avignon. Deux jours plus tard, Christophe Galtier a adressé quelques mots pour leur exprimer son soutien en marge du l’arrivée du Losc à Lens ce vendredi.

"Messieurs dames de la police, beaucoup de respect pour vous...", a lancé l’entraîneur des Dogues au moment de sa descente du car pour l’arrivée du groupe lillois à son hôtel de Noeux-les-Mines à proxilité de Lens.

Dans une séquence captée par un journaliste de la Voix du Nord, le technicien remercie également les forces de l’ordre pour leur travail. Lui-même fils de policier, comme il l‘expliquait début avril pour le site de 20 Minutes, Christophe Galtier a gardé une vraie sympathie pour les forces de de l’ordre. A l’heure où la mort d’Eric Masson suscite une vague d’émotion en France, le coach leur a publiquement témoigné son estime.

200 policiers mobilisés à Bollaert

Arrivés sans heurts à Lens, les Lillois disputeront ce vendredi soir le derby face aux Sangs et Or lors de la 36e journée de Ligue 1. En cas de victoire, l’équipe entraînée Christophe Galtier prendrait provisoirement quatre points d’avance sur le PSG en tête du classement. Un match sous haute protection policière malgré le huis clos avec 200 personnes mobilisées à Felix-Bollaert en raison du profond antagonisme entre supporters lensois et lillois.