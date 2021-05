OM: Sampaoli prêt à "sortir une banderole" pour soutenir Lille dans le derby

Jorge Sampaoli a confirmé qu’il suivrait avec attention la rencontre entre Lens et Lille ce vendredi en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. L’entraîneur de l’OM espère voir le Losc l’emporter face à un concurrent dans la course à la Ligue Europa.

Sixième de Ligue 1 à trois journées de la fin du championnat, l’OM rêve encore de jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Et le calendrier pourrait bien faire les affaires des Phocéens avec le derby entre Lens et Lille ce vendredi en ouverture de la 36e journée. Un match que l’entraîneur argentin suivra avec attention.

"Je suis pour une victoire de Lille, complètement, a lâché le bouillant coach de l’OM lors de son passage en conférence de presse. Je suis prêt à sortir une banderole."

Sampaoli: "A 100% du côté des supporters de Lille"

Toujours en lice pour le titre, les Dogues de Christophe Galtier tenteront de prendre provisoirement quatre points d’avance sur le PSG. Une victoire du Losc ferait clairement les affaires des Marseillais en mettant à mal leur principal rival pour la cinquième place.

"Sincèrement, on va être assez tendu sur le match de ce vendredi soir, a encore expliqué Jorge Sampaoli avec un brin d'ironie et un sourire aux lèvres. C’est un match qui peut continuer de nous faire espérer donc je suis à 100% du côté des supporters de Lille ce vendredi soir."

D’un côté, les partenaires de Florian Thauvin et Jordan Amavi compteront sur des défaillances leurs rivaux lensois et rennais. De l’autre, surtout, Marseille devra faire le plein de points contre Saint-Etienne, Angers et Metz lors de ses trois derniers matchs de la saison.

Cerise sur le gâteau pour l’OM et ses fans, une victoire lilloise priverait le rival parisien du fauteuil de leader à la fin du week-end. Une bonne raison de plus de soutenir les coéquipiers de Burak Yilmaz ce vendredi soir sur la pelouse de Bollaert.