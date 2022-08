Lens-Lorient: Seko Fofana, absent de la feuille de match

Le capitaine du RC Lens, Seko Fofana, n’était pas sur la feuille de match pour la rencontre de ce mercredi soir contre Lorient. L’Ivoirien est blessé mais souhaiterait aussi être transféré dans un gros club si une offre se présente.

Lens, troisième de Ligue 1 avant la cinquième journée, aurait sans doute aimé pouvoir compter sur son capitaine Seko Fofana pour la réception de Lorient, mercredi soir. Mais l’Ivoirien était absent du groupe lensois, officiellement en raison d’une contracture à la cuisse et d'un problème au mollet, alors que le marché des transferts ferme ses portes dans 24 heures.

Selon nos informations, le Lensois est bel et bien touché et son absence n’est pas (seulement) liée à un possible transfert. En revanche, il est indéniable que Fofana se verrait bien ailleurs s’il trouve un club à la hauteur de ses attentes. Récemment, il a notamment été question d’un intérêt du Paris Saint-Germain.

La tendance lourde n'est pas à un départ

En revanche, la tendance lourde, ce mercredi soir, est qu’il va rester à Lens. En quatre matchs cette saison, Seko Fofana a déjà inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. La saison passée, il avait aussi disputé les 38 rencontres du RC Lens en Ligue 1, pour un total de 8 buts, s’imposant un peu plus comme un indispensable du collectif de Franck Haise.

L’Ivoirien, arrivé de l’Udinese en 2020, dispute actuellement sa troisième saison avec les Lensois. A 27 ans, il n’a pas encore connu un top club européen, même s’il a été en partie formé à Manchester City. Dans les principaux championnats européens, le mercato se termine jeudi soir à 23 heures.