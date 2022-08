Mercato: Seko Fofana ne ferme pas la porte à un départ de Lens

Le milieu de terrain et surtout capitaine du RC Lens, Seko Fofana, a évoqué l'hypothèse d'un départ à l'issue du mercato, soit dans quatre jours.

Garder Seko Fofana serait "un signal fort" envoyé par le RC Lens, envisageait Franck Haise. Le capitaine, autour duquel le milieu de terrain lensois rayonne, a donné raison à son entraîneur contre Rennes (2-1), débloquant la rencontre pour son équipe d’une magnifique frappe enroulée après des passements de jambes. L’international ivoirien est indispensable à son équipe, tant dans sa capacité à protéger sa défense qu’à se projeter pour apporter le danger ou frapper au but. Mais il pourrait bien avoir disputé son dernier match à Bollaert avec ce maillot. Après la rencontre, alors qu’un maintien au club semblait tenir la corde, Seko Fofana a laissé planer le doute sur son avenir.

Haise: "Chacun a sa carrière à gérer"

"Il reste encore cinq jours pour réfléchir et voir quelle décision je vais prendre, a-t-il indiqué au micro de Canal+. Tant que je suis sur le terrain, je suis content. Car je sais que je vais pouvoir m’exprimer, donner le maximum. Ce soir, c’est beaucoup d’émotions. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. On verra. Tout est possible sur les cinq derniers jours. Il y a des sollicitations. Des possibilités. J’ai besoin de réfléchir avec mon entourage. Le club sait ce que j’attends. Aujourd’hui, j’essaie de profiter de ces moments-là." Questionné sur le sujet, son entraîneur ne s’est pas caché. "Il sait où il est, avec qui. Mais chacun a sa carrière à gérer. Il prendra sa décision si une décision doit être prise", a déclaré Franck Haise.

Quasi-certain de partir en mai dernier, le départ de Seko Fofana, après avoir mis du temps à se dessiner, pourrait se concrétiser dans les derniers instants du mercato. Reste à savoir quelle pourrait être sa prochaine destination. Le PSG a un temps été évoqué, mais le club parisien est en passe de compléter son recrutement au milieu de terrain. La perte d'un joueur de cette importance dans de telles conditions causerait en tout cas du désarroi parmi les supporters du RC Lens. Ces derniers ont encore supplié le joueur de rester pendant la rencontre ce soir. Sera-ce suffisant ? Rien n'est moins sûr.