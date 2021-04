Lens-Nîmes: incroyable semelle de Sylla, Ripart le visage en sang

Le piston gauche du RC Lens, Issiaga Sylla, a laissé ses partenaires à dix contre onze dans la première demi-heure du match qui oppose les sang et or à Nîmes, ce dimanche. Le Guinéen s’est rendu coupable d’un geste très dangereux.

Issiaga Sylla s’est immédiatement enquis de l’état de santé de sa victime, restant longtemps auprès d'elle conscient de la dangerosité de son geste, involontaire mais très maladroit. Pour avoir essuyé sa semelle sur le visage du couteau suisse nîmois Renaud Ripart, ce dimanche, en Ligue 1, le piston gauche du RC Lens a été logiquement expulsé, laissant ses partenaires à dix contre onze face aux Crocos, après seulement 25 minutes de jeu. Renaud Ripart, qui saignait abondamment du visage, a réussi à se relever, quittant provisoirement le terrain pensait-on. Mais le joueur a finalement été contraint de laisser sa place au Suédois Niclas Eliasson.

Le geste très dangereux du Lensois Issiaga Sylla © @Capture

Le visage de Ripart saignait abondamment © @Capture

Guessoum trompe son propre gardien

Après la victoire des Marseille, qui s'est imposé à Reims vendredi soir, Lens doit absolument l'emporter pour repasser devant l'OM et espérer jouer l'Europe en fin de saison. Le revenant Ganago, freiné par les blessures une grande partie de la saison, a lancé les siens en provoquant le but contre son camp de Guessoum. David Da Costa a provoqué sur le côté droit et délivré un très bon centre en direction du premier poteau où Ganago, aux prises avec Guessoum, a tenté de couper la trajectoire en déviant du pied droit. Mais c'est bien le pied gauche du défenseur nîmois qui a envoyé le ballon au fond de ses propres filets pour donner l'avantage aux locaux (17e).