Multiplex Ligue 1 en direct: la lutte pour le maintien fait rage

Les supporters lensois lancent le derby face au LOSC

Alors que le Racing joue encore une cinquième place, les supporters Sang et Or ont déployé dans laquelle ils donnent rendez-vous pour le derby du Nord, le 7 mai prochain: "Il y a 3 ans, nous avions la pire équipe de l'histoire du Racing, cette saison vous êtes l'une des plus belles. Ne lachez rien... Et pétez Lille".