OL: "C'est un très bon joueur", Bosz maintient sa "confiance" en Thiago Mendes

Coupable d’une erreur ayant amené le deuxième but de Lorient ce mardi (1-3), le milieu défensif de l’OL Thiago Mendes a reçu le soutien de son entraîneur Peter Bosz en conférence de presse ce vendredi.

Peter Bosz vole au secours de son milieu de terrain repositionné en défense centrale. À nouveau titulaire en charnière ce mardi à Lorient (1-3), Thiago Mendes s’est rendu coupable d’une faute ayant offert le deuxième but à Terem Moffi (33e), avant de céder sa place à Damien Da Silva à la pause. Présent en conférence de presse deux jours avant de se rendre à Monaco, son entraîneur ne souhaite pas l’accabler, même s’il reconnaît qu’il "a fait des fautes individuelles" et qu’il "n’était pas bien".

"Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit milieu défensif"

"C'est trop facile de ne regarder que lui parce qu'il a fait une erreur, déclare Bosz. Si vous regardez bien, on a d’autres défenseurs qui ont fait aussi des grosses erreurs, en défendant du mauvais côté, en anticipant mal, en perdant le duel. Cela arrive, avant c'était peut-être Castello (Lukeba), Malo (Gusto) ou ça peut arriver à Nico (Tagliafico) (…) J’ai très confiance en lui parce que c’est un très bon joueur qui, normalement, ne fait pas les fautes qu’il a faites avant-hier".

Le coach néerlandais se défend ensuite de son coaching et de son choix de le placer un cran derrière son poste habituel. "Thiago a fait une erreur, je suis d'accord, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit milieu défensif ou défenseur, ajoute-t-il. Comme on parle de lui, les supporters en parlent aussi. Je sais comment marche le football. C'est un très bon joueur, croyez-moi. J'ai confiance en lui."

"Il y a eu peu d'occasions contre nous, ça veut dire qu'on était bien organisé"

L’OL a donc rapidement l’occasion d’effacer ce premier revers, lors d’un déplacement au stade Louis-II ce dimanche soir (20h45). "On regarde combien d'occasions on a contre nous. On n'a pas joué contre les grandes équipes mais il y a eu peu d'occasions contre nous, ça veut dire qu'on était bien organisé", conclut Bosz. Sa défense sera donc particulièrement scrutée pour ce premier choc de la saison.