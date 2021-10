Lens: prison ferme pour un supporter qui avait craqué des fumigènes

Un supporter du RC Lens a été condamné ce vendredi à une peine de cinq mois ferme. Déjà condamné en 2017, la justice lui a reproché d’avoir craqué des fumigènes lors deux premiers matchs de la saison de son équipe à Rennes puis contre Saint-Etienne.

A l’heure où les déplacements des supporters de football sont encadrés, imités voire interdits en France suite à de (trop) nombreux débordements, la justice a prononcé vendredi une peine de cinq mois ferme pour un fan lensois. Le jeune homme de 25 ans a été condamné par le tribunal de correctionnel de Béthune pour avoir craqué des fumigènes lors des matchs Rennes-Lens et Lens-Saint Etienne des 8 et 15 août. Le tout après avoir déjà été condamné pour des faits similaires en 2017.

De retour dans le stade après une saison 2019-2020 entièrement à huis clos, ce supporter des Sang et or voulait fêter ce retour dans le stade. Dans des propos rapportés par le journal La Voix du Nord, le prévenu a nié avoir apporter les fumigènes mais reconnait les avoir allumés dans l’enceinte du Roazhon Park et de Bollaert parce qu’il "aime allumer des fumigènes" pour "mettre de l’ambiance dans le stade".

Le procureur réclamait une sanction exemplaire

Identifié grâce aux caméras et aux bandes de vidéosurveillance dans les stades, ce supporter lensois a donc été reconnu coupable et a été condamné à cinq mois de prison ferme (dont trois pour révocation d’un sursis).

"La sanction doit être double. L’emprisonnement ferme est la seule solution, avait ainsi réclamé le procureur de la République en charge de ce dossier. Et il faut prononcer la 'peine de mort du supporter' une interdiction de stade d’une durée significative."

Si ce fan du RC Lens, qui avait porté plainte, ne purgera pas sa peine derrière les barreaux d’une prison, il sera soumis au port d’un bracelet électronique précise encore le quotidien local. Une interdiction de stade pour un an figure également dans la décision du tribunal.

Si la défense de l’individu a tenté de rappeler que les fumigènes faisaient partie du spectacle footballistique, un usage encadré a même été testé lors d’un match de Toulouse en Ligue 2, les récents débordements liés à des supporters n’ont probablement pas joué en sa faveur.