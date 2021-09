Lens: combien vont coûter les incidents et les sanctions

Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, s'est présenté ce vendredi en conférence de presse pour revenir sur les incidents qui ont éclaté la semaine dernière dans le derby face à Lille et leur impact financier.

L'heure est au bilan du côté de Lens. Le club arthésien est fixé concernant ce que lui coûteront les incidents qui ont éclaté samedi dernier dans le derby du Nord remporté face à Lille (1-0). Son directeur général Anraud Pouille a détaillé ce vendredi en conférence de presse la somme perdue par le Racing après ces débordements, qui va valoir une interdiction de stade à 17 supporters des Sang et Or, et les sanctions déjà infligées par la commission de discipine, avec

"C'est deux millions d'euros (de manque à gagner), 100.000 euros d'investissements, 30.000 euros de réparation, explique Pouille. C'est un ensemble de mesures coercitives à mettre en oeuvre, l'aménagemlent de mesures de sécurité, la mise en place d'un agrément pour avoir des groupes officiels".

"80 sièges arrachés, fracturés, exclusivement dans le parcage visiteurs"

La décision de la commission de la LFP d'infliger au RC Lens un huis-clos total à titre conservatoire, étonne son directeur général. "C'est une sanction très lourde pour nous, on respecte cette décision, regrette-t-il. Dans ces 15 jours de huis clos, il avait deux rencontres. Le bilan matériel, c'est 80 sièges arrachés, fracturés, exclusivement dans le parcage visiteurs. C'est 25.000 euros de dommages métariels avec des toilettes dévastés."

Ce dimanche, les Lensois joueront à Marseille, mais le club a publiquement déconseillé à ses supporters de faire le déplacement. Ce mercredi, ils se sont inclinés face à Strasbourg (0-1) dans un Bollaert à huis-clos, Qui restera désespérément vide au moins pour la réception de Reims, vendredi prochain.