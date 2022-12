PSG: "On va l’appeler Marc!", la blague de Galtier sur la longévité de Verratti à Paris

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, s’est réjoui de la nouvelle prolongation de contrat de Marco Verratti jusqu’en 2026 avec Paris. Il s’est amusé de cette longévité en suggérant de franciser son prénom.

Arrivé comme jeune très prometteur en 2012, Marco Verratti (30 ans) a fêté ses dix ans au PSG l’été dernier. Et l’aventure va encore durer puisque l’Italien a prolongé son contrat jusqu’en 2026, mercredi quelques instants avant le coup d’envoi de la rencontre entre le PSG et Strasbourg (2-1). Le milieu de terrain est ainsi bien parti pour devenir le joueur le plus capé de l’histoire du club. Il compte actuellement 399 apparitions avec le maillot parisien et aperçoit le record de Jean-Marc Pilorget (435) dans son viseur.

Sa longévité exceptionnelle réjouit son entraîneur Christophe Galtier, qui l’a encensé et s’est amusé à franciser le prénom de son joueur. "On va peut-être l’appeler Marc à un moment, a souri le technicien. Il est très marqué parisien, Paris Saint-Germain. Je dis souvent que Marco est sûrement le meilleur joueur du monde à son poste. C’est une très bonne nouvelle pour le club, les supporters et pour l’entraîneur que je suis."

Verratti envisage de demander la nationalité française

S’il n’en est pas encore à modifier son prénom, Verratti a clamé son désir d’acquérir la nationalité française ces derniers mois. "Je me sens très français, tout en restant italien, avait-il confié dans le supplément de la Gazzetta dello Sport l'été dernier. Un jour, je demanderai la nationalité française, étant donné que mes enfants sont nés ici. Je suis passé d'un petit village des Abruzzes comme Manoppello à une capitale comme Paris, où tu es immergé dans de nombreuses cultures, à un âge où tu forges ton caractère, ta personnalité. Paris est une ville fantastique, et ce pays m'a beaucoup donné."

Mercredi, "Petit Hibou" a fait part de son "immense fierté" de prolonger son bail à Paris où il s’épanouit sportivement mais aussi socialement. Le joueur détient par exemple un restaurant italien dans le très chic huitième arrondissement de la capitale. Il s’est aussi marié avec la mannequin française Jessica Aïdi l’été dernier.