Lens-PSG: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de Ligue 1

Cinquième au classement, le RC Lens accueille le leader parisien ce samedi (21h) à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1. Un match à suivre sur Canal+ Décalé et à la radio sur RMC.

Le leader contre un prétendant aux places européennes. Trois jours après son nul contre l’OGC Nice (0-0) au Parc des Princes, le PSG se déplace ce samedi sur le terrain du RC Lens (21h) à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Ce match sera à suivre sur Canal+ Décalé, à la radio sur RMC et en direct commenté sur RMC Sport.

Lens va moins bien

C’est sans Sergio Ramos que le vice-champion de France se rend au stade Bollaert-Delelis. L'Espagnol, qui a fait dimanche à Saint-Etienne (3-1) ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs, est fortait. Il souffre d'une "fatigue musculaire". Neymar, Julian Draxler et Ander Herrera sont également absents. Côté lensois, Wesley Saïd, touché aux ischios-jambiers, manque à l’appel, alors que Gaël Kakuta est bien présent dans le groupe de Franck Haise.

Après avoir parfaitement démarré la saison, Lens semble quelque peu accuser le coup, avec une lourde défaite (4-0 à Brest) et deux nuls (contre Angers et Clermont) lors des trois dernières journées de Ligue 1. Mais les Sang et Or restent cinquièmes au classement et bien déterminés à réussir un coup face aux coéquipiers de Kylian Mbappé, qui seront privés du soutien de leurs supporters, interdits de déplacements dans le Nord en raison d'un "risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs", selon un arrêté du ministère de l'Intérieur.