"Les Marseillais ont attendu Gallardo pour le coincer!", Trezeguet explique la bagarre entre l'OM et Monaco en 2000

"Les Marseillais ont attendu Gallardo pour le coincer!": près de 23 ans après les faits, David Trezeguet est revenu sur la mythique bagarre à la mi-temps d'un match entre l'OM et l'AS Monaco. Dans un entretien pour L'Equipe ce dimanche, l'ancien buteur du club monégasque a abordé ce "moment pénible pour le football".

"C'était Gallardo la victime"

Le 7 avril 2000, l'AS Monaco se déplaçait au Vélodrome dans un match important en vue du titre pour Trezeguet et ses coéquipiers, là où Marseille jouait le maintien. Au moment de retourner dans le vestiaire à la pause, les Phocéens menaient 1-0. C'est là où Marcelo Gallardo a écopé d'un carton rouge et a été coincé selon Trezeguet. "On ne sait toujours pas pour quel motif, c'était lui la victime!", a déploré avec le recul le champion du monde 1998 à propos de l'exclusion infligée à l'Argentin.

Alors entraîneur adjoint de l'OM, Christophe Galtier avait aussi été expulsé pour un échange de coups. Finalement, l'AS Monaco s'était inclinée 4-2 après être revenu un temps à 2-2. "Ils ont tout fait pour gagner, ils étaient conscients qu'au niveau de la qualité de jeu, ils n'étaient pas à la hauteur. Dommage...", a commenté David Trezeguet.

Auteur de 22 buts en championnat en 30 matchs lors de cette saison 1999-2000, David Trezeguet avait été sacré champion de France avec l'AS Monaco. Il vivait alors sa dernière année au club avant son départ à la Juventus contre 150 millions de francs (soit 23 millions d'euros).