"Les Qatariens sont fiers de la décennie passée avec le PSG”, clame l'Émir du Qatar

Le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, Emir du Qatar, s’est longuement confié au magazine Le Point. Pour sa première interview à un média européen, il aborde notamment le Paris Saint-Germain et considère que l’investissement dans le club de la capitale est une réussite.

Via Qatar Sport Investments, il est l’unique actionnaire du Paris Saint-Germain, ce qui fait de chacune de ses sorties médiatiques un évènement. Le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani a accordé un long entretien au magazine Le Point, sa première interview à un média européen. Forcément, celui qui a succédé à Hamad ben Khalifa Al Thani se confie sur le PSG, racheté par le Qatar à Colony Capital en 2012.

"Le sport est un élément clé de notre ADN"

Interrogé sur la réussite de l’investissement au club de la capitale, l'Émir n’hésite pas une seconde. "Bien sûr ! Le sport n’est pas un business comme un autre. Si on veut investir, quel que soit le sport, il est nécessaire d’avoir une passion pour ce sport, détaille-t-il. Sinon, on gaspille son argent. Mais si on le gère comme il faut, la valeur du projet croît. C’est ce qui est arrivé avec le PSG. Les Qatariens sont fiers de la décennie passée avec le PSG. Le sport est un élément clé de notre ADN."

Au cours de l’entretien, l'Émir du Qatar est également questionné sur Emmanuel Macron, ouvertement supporter de… l’OM. "Nous en rigolons très souvent mais ce n’est vraiment pas un problème, s’amuse le cheikh. Il adore le sport et je me réjouis d’en parler avec lui. J’ai assisté avec le président et son épouse à la finale du Mondial 2018 entre la France et la Croatie, et j’ai pu être témoin de leur joie à tous les deux quand la France a gagné." Tout ce qu’on souhaite, c’est que le président français et l’Emir se croisent de nouveau en finale du prochain Mondial.