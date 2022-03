PSG: "triste" pour Pochettino, Aurier "pense qu'il y a aussi des problèmes en interne"

Successeur de Thomas Tuchel sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino n'a pas vraiment convaincu. Entre la perte du titre de champion de France la saison dernière et l’élimination prématurée en Ligue des champions cette saison, le bilan de l’Argentin n’est pas excellent. Un constat qui rend triste son ancien joueur Serge Aurier.

Serge Aurier a évolué sous les ordres de Mauricio Pochettino entre 2017 et 2019, à Tottenham. Une association dont le latéral droit garde de bons souvenirs. L’actuel joueur de Villarreal explique à Bein Sport avoir été heureux d’apprendre que son ancien coach rejoignait le PSG à l’hiver 2021: "J’étais content quand il a été approché par Paris. De ce que j’ai vu, c’est quelqu’un qui avait l’âme pour donner ce qu’il manque à cette équipe." Mais le bilan n’est pas vraiment brillant.

Malgré un assez bon parcours la saison dernière en Ligue des champions (élimination en demi-finale face à Manchester City), le PSG avait perdu le titre de champion de France aux dépens de Lille. Quelques mois plus tard, les Parisiens sont éliminés en huitième de finale de la Coupe d’Europe contre le Real Madrid. Un constat d’échec regretté par Aurier: "Je suis triste pour lui. C’est quelqu’un avec qui j’ai beaucoup appris. À Paris, je suis un peu déçu de comment ça se passe (…) Je ne pense pas que c’est seulement de sa faute, je pense que c’est un groupe."

"Je pense qu’il y a aussi des problèmes en interne"

Même si les déceptions sont nombreuses, Aurier refuse de voir Pochettino porter seul le chapeau. Pour l’Ivoirien de 29 ans, les problèmes présents au sein du club participent aux échecs des Parisiens: "Il a beaucoup de qualités. Je pense qu’il y a aussi des problèmes en interne. J’espère qu’il va continuer jusqu’à la fin de la saison."

Afin de prouver que l’Argentin est un bon entraîneur, le défenseur est revenu sur le beau parcours de Tottenham lors de l’édition 2019 de la Ligue des champions. Moment qui avait vu les Spurs se hisser jusqu’en finale après avoir éliminé Manchester City et l’Ajax: "Le connaissant, son plan de jeu a toujours été bon. On a été en finale de la Ligue des champions."

Interrogé sur son avenir ce samedi en conférence de presse, Pochettino a semé le doute sur son avenir au PSG: "On verra ce qui se passe à la fin de la saison, ce que le club veut faire (…) Il faut s’asseoir et discuter des idées et du projet pour l’avenir."