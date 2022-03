PSG: après la gifle à Monaco, Paris va-t-il accélérer les changements ?

Le PSG reste leader de Ligue 1 avec douze points d'avance sur l'OM mais le club de la capitale a reçu une correction à Monaco (0-3) ce dimanche lors de la 29e journée. Une lourde défaite qui ne devrait pourtant pas accélerer le processus de décision des dirigeants pour la suite, notamment sur le cas de Mauricio Pochettino.

Au classement de la Ligue 1, la grosse défaite concédée dimanche par le PSG à Monaco (0-3) a permis à l'OM de revenir à douze points du leader francilien. Mais le revers des partenaires de Kylian Mbappé ne devrait pas accélérer le processus de décision des dirigeants parisiens.

Ce lundi, le discours reste le même. Paris souhaite prendre son temps pour analyser au mieux les dysfonctionnements actuels avant de prendre une décision sur l’avenir de Mauricio Pochettino et plus globalement sur l’organigramme en place.

Pas de révolution attendue pendant la trêve

Il faut aussi comprendre que pour la direction parisienne, si le choix est porté sur une fin d’aventure avec le staff technique, une annonce ne pourra intervenir que lorsque des négociations seront bien avancées avec un possible remplaçant.

Ce qui retarde aussi la prise de décision des dirigeants qui regardent les possibilités sur le marché. Le timing n’est pas encore choisi pour acter de premières décisions fortes, et ce ne devrait pas être pendant la trêve internationale.

Un mois d'avril actif à Paris?

Ls dirigeants du PSG ne souhaitent pas trop attendre non plus et on peut imaginer un mois d’avril actif. Car Paris ne se focalise pas que sur son organigramme.

Les dirigeants réfléchissent aussi aux contours à donner à l’effectif la saison prochaine. C’est en ce moment que se décide quelles portes seront ouvertes lors du prochain mercato estival pour les joueurs.

Du côté du sportif, le mois d'avril s'annonce plus calme qu'espéré pour l'équipe francilienne. Eliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France, Paris n'a plus que la Ligue 1 à jouer d'ici la fin de saison.

Toujours leader du classement, Paris va devoir se reprendre pour sécuriser le titre, ce qui constituerait le premier sacre en championnat pour Mauricio Pochettino. Lors des prochains matchs, le PSG affrontera Lorient puis se déplacera à Clermont avant le Classique face à l'OM, le 17 avril prochain, au Parc des Princes.