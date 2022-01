Ligue 1: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre OM-Lille

Une semaine après sa victoire à Bordeaux (0-1), Marseille veut enchaîner une deuxième victoire consécutive en championnat face à Lille, champion de France en titre, qui n'a pas le droit à l'erreur ce dimanche (20h45).

Marseille veut suivre le rythme de Nice. Après la victoire des Aiglons vendredi face à Nantes, l'OM peut revenir à hauteur des Niçois à la deuxième place du classement. Ce dimanche, les hommes de Jorge Sampaoli reçoivent au Vélodrome Lille, champion de France en titre et actuellement 10e de Ligue 1. Le coup d'envoi sera donné à 20h45 et la rencontre sera diffusée en direct sur Amazon Prime Video et à suivre en live commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

Laisser de côté l'affaire Pape Gueye

Alors que l'OM vient de recruter Cédric Bakambu, le club de Pablo Longoria a reçu une très mauvaise nouvelle de la FIFA, qui a suspendu Pape Gueye. Actuellement à la Coupe d'Afrique des nations avec le Sénégal, le milieu de terrain "a eu des problèmes extra équipe nationale. Il y a eu des problèmes entre Watford et Marseille sur un transfert", expliquait Aliou Cissé il y a quelques jours. Par ricochet, l'OM a été interdit de recrutement par l'institution, mais le club phocéen a prévu de faire appel devant le TAS.

Ce climat tendu arrive dans un contexte particulier pour les coéquipiers de Dimitri Payet, qui accueille un Losc revanchard après l'élimination renversante en Coupe de France dans le derby face à Lens. Les Lillois vont disputer leur premier match de championnat en 2022, après le report de la rencontre face à Lorient, qui se jouera finalement le 19 janvier.