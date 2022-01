OM: pourquoi Bakambu ne pourra pas jouer contre Lille

Nouvelle recrue de l'OM, Cédric Bakambu manquera ce dimanche le choc de la 21e journée de Ligue 1 contre Lille au Vélodrome (20h45). Son contrat sera seulement homologué la semaine prochaine par la LFP.

C'était le 17 mai 2014. Devant un peu moins de 20.000 spectateurs au stade Bonal, Cédric Bakambu disputait contre Evian-TG son dernier match en Ligue 1 avec Sochaux. Une défaite 3-0 pour les hommes d'Hervé Renard synonyme de relégation en Ligue 2. Sept ans et demi après avoir quitté son club formateur, l'avant-centre congolais va retrouver les pelouses françaises. Libre depuis la fin de son contrat le 31 décembre avec le club chinois du Beijing Guoan, il a fait le choix de rejoindre l'OM jusqu'en juin 2024. Mais ses débuts sous ses nouvelles couleurs ne seront pas pour ce week-end.

Comme il l'a lui-même indiqué ce vendredi lors de sa présentation aux médias, il n'est pas qualifié pour le choc programmé dimanche soir entre Marseille et Lille (20h45) au Vélodrome, en clôture de la 21e journée. Son contrat est pourtant bien signé. Sauf que la masse salariale du club phocéen reste surveillée par la DNCG, le gendarme financier du football français, ce qui a pour conséquence de retarder les délais de validation d’un contrat. Celui de Bakambu sera homologué en quatre ou cinq jours par la Ligue, c'est-à-dire la semaine prochaine. Il devrait être qualifié pour le déplacement à Lens le samedi 22 janvier.

Il assure être en forme

Reste à savoir quel sera son état de forme et s'il pourra être aligné d'entrée pour ce rendez-vous important à Bollaert. Son dernier match, joué avec sa sélection, remonte au mois de novembre. "Je suis un joueur de foot professionnel, je me suis entretenu, a-t-il toutefois indiqué lors de sa présentation. J'ai gardé la forme et j'ai un très beau staff qui s'occupe de moi." Révélé à Sochaux, puis passé par Bursaspor, Villarreal et donc la Chine, Bakambu s'est dit très motivé à l'idée d'aider l'OM à atteindre ses objectifs. "Je sais ce que représente Marseille, ici en France, mais aussi en Afrique, car je suis Congolais. Le discours du président (Pablo Longoria) m'a plu, on se connait depuis pas mal d'années", a-t-il confié.

Sans lui, l'OM, actuel troisième de Ligue 1 (avec un match en moins), tentera ce week-end de distancer un rival pour les places européennes.