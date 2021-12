Ligue 1: Bordeaux frappé par de nombreux cas de Covid-19, à 24h du match contre Lille

Alors que les Girondins doivent recevoir Lille ce mercredi, le club a révélé de nouveaux cas positifs au sein de l'effectif professionnel. D'autres tests sont prévus à quelques heures du match.

Les Girondins, qui déploraient en milieu de journée cinq joueurs positifs au Covid-19, ont passé des tests mardi qui ont révélé de nouveaux cas, ce qui pourrait compromettre la tenue du match face à Lille mercredi. "Les tests réalisés ce (mardi) matin indiquent de nouveaux cas parmi les joueurs et le staff. Le groupe ne sera pas publié ce soir. De nouveaux tests seront réalisés demain avant une nouvelle communication", ont tweeté les Girondins mardi soir.

Selon L'Équipe, le défenseur Enock Kwateng et le milieu Tom Lacoux ont été testés positifs. Sud-Ouest ajoute de son côté les noms du défenseur Edson Mexer et du gardien Gaëtan Poussin, ce qui porte à neuf le nombre de joueurs touchés par le Covid. Six membres du staff de Vladimir Petkovic ont également été déclarés positifs et placés à l'isolement.

Aucune demande de report faite par Bordeaux

Les 21 joueurs de l'effectif pour l'heure négatifs passeront un nouveau test PCR mercredi matin. Selon les informations de RMC Sport, aucune demande de report n'a été faite avant mardi soir par les Girondins. La commission Covid de la LFP attend les résultats des tests de mercredi pour éventuellement se mettre à la disposition du club et être très réactive.

En fin de semaine dernière, les offensifs Rémi Oudin et Dilane Bakwa, testés positifs, n'avaient pu prendre part au 32e de finale de Coupe de France contre les Jumeaux de Mzouzia disputé dimanche. Les tests effectués lundi ont révélé la positivité du défenseur norvégien Stian Gregersen, du milieu malien Issouf Sissokho et de l'attaquant Sekou Mara, ces deux derniers ayant disputé le match face aux amateurs de Mayotte.

Selon le protocole de la LFP, le match est maintenu si le club dispose de vingt joueurs, dont un gardien, aptes sur la liste de trente joueurs enregistrée auprès de la Ligue. Avec neuf cas positifs, il ne manque plus que deux cas pour envisager une demande de report.