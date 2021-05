Mercato: Alvaro veut "rester à Marseille" et espère prolonger

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'OM, Alvaro Gonzalez se plaît dans la cité phocéenne. Dans un entretien accordé à l'AFP, le défenseur espagnol affirme qu'il aimerait rester à Marseille et même prolonger son contrat avec le club olympien, ayant déjà eu des discussions avec la direction à ce sujet.

Débarqué à Marseille durant l'été 2019, Alvaro Gonzalez se plaît dans le Sud de la France et envisage de rester encore quelques années à l'OM. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'Olympique de Marseille, le défenseur de 31 ans s'est pleinement intégré dans l'effectif phocéen.

Dans une interview accordée à l'AFP, le défenseur espagnol a confié qu'il aimerait "rester" à Marseille et qu'il a "eu des discussions en ce sens avec la direction du club, mais il n'a pas encore prolongé son contrat."



L'ancien pensionnaire de Villareal confie se sentir très bien physiquement et envisage de rester à l'OM même s'il sait que la décision finale n'appartient pas qu'à lui : "Je veux rester ici. Je sais que ça sera différent l'an prochain. Je m'entraîne bien, ma vie est saine. A 31 ans je suis jeune, je me sens mieux qu'à 25 ans. Mais il y a un club, un président, un staff. C'est eux qui vont décider."



En pleine course à l'Europe avec Lens et Rennes, l'Olympique de Marseille espère réussir à accrocher une qualification en Ligue Europa. Et Alvaro a abondé dans ce sens : "Le plus important c'est l'équipe et l'Europe. L'OM doit toujours être en Europe. Ensuite on aura le temps de parler. Ce qui est important, c'est que les joueurs qui arrivent ou qui restent aient envie d'être à Marseille, qu'ils aiment ce maillot, la ville, le Vélodrome, ce stade si spécial."

Un accord avec Pablo Longoria mais rien de signé

Alors que l'été devrait être agité à Marseille et que plusieurs arrivées sont attendues pour combler les départs importants comme celui de Florian Thauvin, qui s'est engagé avec le club mexicain des Tigres, Alvaro préfère garder la tête concentré sur la fin de saison.

"Le plus important c'est être en Ligue Europa. Ensuite on verra ce qu'il faut changer et améliorer. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses à changer dans les performances des joueurs, les miennes aussi bien sûr."

Après une excellente première saison, qui l'a vu s'imposer comme un cadre et un leader de l'effectif marseillais, Alvaro a été un peu moins performant au cours de l'exercice qui s'achève.

Interrogé sur les rumeurs de prolongation de contrat ayant circulé au mois d'avril. L'Espagnol a affirmé l'existence d'un accord avec le président de l'OM, Pablo Longoria. Cependant, il n'a pas encore paraphé un nouveau contrat.

"Cela n'est pas signé. On a un accord avec Pablo (Longoria, le président de l'OM, ndlr), avec le club. On a parlé. Pablo me fait confiance et je lui fais confiance. Mais c'était plus facile de parler de prolongation quand j'étais bon."