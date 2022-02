Ligue 1: Bordeaux vire Petkovic

Au lendemain d’une nouvelle gifle en Ligue 1 sur la pelouse de Reims (5-0), les Girondins de Bordeaux ont mis fin aux fonctions d’entraîneur de Vladimir Petkovic ce lundi. Le Suisse laisse le club au scapulaire à la 19eme place de Ligue 1.

Vladimir Petkovic et Bordeaux, c’est fini. Le Suisse de 58 ans a été démis de ses fonctions d’entraîneur. Un accord a été trouvé ce lundi matin alors que ses joueurs n'étaient pas présents au Haillan. Son adjoint Antonio Manicone a également été écarté. Arrivé en Gironde en début de saison en remplacement de Jean-Louis Gasset, l’ancien sélectionneur de la Nati paye les résultats médiocres de son équipe, laquelle occupe une inquiétante 19eme place en Ligue 1. L’humiliante défaite subie par ses joueurs dimanche à Reims (5-0) aura donc été celle de trop pour celui qui était sur la sellette depuis plusieurs semaines. "Je ne pensais pas qu'on était si mal mentalement", avait-il commenté après la rencontre.

L'une des plus mauvaises défense... d'Europe

Si Vladimir Petkovic s’était engagé jusqu’en 2024 après avoir atteint les quarts de finale de l’Euro avec la Suisse, il n'a jamais su trouver sa place au sein du club bordelais. Son bilan est catastrophique : seulement 4 victoires en Ligue 1 contre 11 défaites. Bordeaux a possède aussi la défense la plus perméable avec 58 buts encaissés. C'est même l'une des arrière-gardes les plus poreuses de l'histoire de la L1, seulement devancée à la moyenne cette saison sur la scène européenne par Greuther Fürth (56 buts concédés en 21 journées), bon dernier de Bundesliga. En 23 matchs de championnat, Bordeaux a toujours encaissé au moins un but... Enfin en Coupe de France, les Girondins n’ont pas passé le cap des 16emes de finale. Ils ont été éliminés par Brest (3-0). Le nom de son successeur n'est pas encore connu.