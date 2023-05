Ligue 1: Brest, Nantes, Auxerre, Strasbourg... qui a le meilleur calendrier pour assurer son maintien?

À cinq journées de la fin de la saison en Ligue 1, quatre équipes sont à la lutte pour échapper à la 17e place, synonyme de relégation. Après sa défaite contre Brest mercredi soir, Nantes se retrouve en mauvaise posture. Mais le club breton ainsi que Strasbourg et Auxerre restent à portée. Reste à savoir quelle équipe saura s'extirper le mieux des difficultés du calendrier.

Les Canaris semblent bel et bien touchés psychologiquement. Quatre jours après la claque reçue en finale de la Coupe de France par Toulouse (1-5), Nantes s'est incliné à Brest (2-0) mercredi soir lors de la 33e journée de Ligue 1, dans un match entre deux équipes luttant pour le maintien. Les Jaune et Vert se retrouvent donc en position de relégable, à la 17e place, devant trois autres équipes condamnées ou presque condamnées (Troyes, Ajaccio, Angers).

Si le coach nantais Antoine Kombouaré a expliqué après la rencontre être "convaincu que son équipe va se maintenir", toujours est-il que la lutte avec Strasbourg, Auxerre et Brest promet d'être coriace en cette fin de saison. Reste à savoir laquelle de ces quatre équipes a le calendrier le plus propice sur les cinq dernières journées pour réussir son opération maintien. Et la tâche est loin d'être évidente.

Matchs à domicile: Strasbourg le moins bien loti

Le premier point concerne, peut-être, le nombre de matchs à domicile restants d'ici à la fin de l'exercice 2022-2023. À ce petit jeu-là, Strasbourg est le moins bien loti avec deux rencontres à disputer à la Meinau, contre trois pour Nantes, Auxerre et Brest. Peut-être un mal pour un bien, ceci dit, pour les Alsaciens qui figurent à la 15e place du classement à l'extérieur et à la 17e à domicile.

Confrontations directes: tous à égalité

Autre critère à prendre en compte, les confrontations directes entre ces quatres clubs. Dès dimanche, Nantes et Strasbourg vont se retrouver à la Beaujoire pour en découdre, et les coéquipiers de Ludovic Blas auront à coeur de ne pas subir un nouveau revers contre un concurrent. De leur côté, Brest et Auxerre se retrouveront face-à-face la semaine suivante, le 14 mai. Petite subtilité : les hommes de Frédéric Antonetti iront à Troyes, 18es à 10 points de Nantes, 17e, le 21 mai. Un match couperet pour l'Estac s'il veut encore croire au maintien dans l'élite.

Adversité: Auxerre aura fort à faire contre Paris et Lens

Enfin, qui aura - objectivement - le plus d'adversité lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 1 ? Difficile de détacher un club plus qu'un autre sur ce point. Nantes doit encore aller à Lille (J37), Strasbourg et Auxerre reçoivent Paris (J36 et J37), Brest aura fort à faire au Vélodrome (J37)... La différence se fera peut-être lors de la dernière journée, et c'est l'AJA qui, sur le papier, aura la plus forte opposition en recevant Lens.

Nantes

Nantes-Strasbourg (7 mai)

Toulouse-Nantes (14 mai)

Nantes-Montpellier (20 mai)

Lille-Nantes (27 mai)

Nantes-Angers (3 juin)

Strasbourg

Nantes-Strasbourg (7 mai)

Strasbourg-Nice (13 mai)

Troyes-Strasbourg (21 mai)

Strasbourg-PSG (27 mai)

Lorient-Strasbourg (3 juin)

Auxerre

Auxerre-Clermont (7 mai)

Brest-Auxerre (14 mai)

Auxerre-PSG (21 mai)

Toulouse-Auxerre (27 mai)

Auxerre-Lens (3 juin)

Brest

Lorient-Brest (7 mai)

Brest-Auxerre (14 mai)

Brest-Clermont (21 mai)

Marseille-Brest (27 mai)

Brest-Rennes (3 juin)