Lens-PSG: Haise et Fofana promettent un "bel accueil" à Mbappé à Bollaert

Ce dimanche (20h45), le PSG se déplace à Bollaert pour défier Lens lors de la 16e journée de Ligue 1. En conférence de presse samedi, Franck Haise et Seko Fofana ont assuré que Kylian Mbappé recevra un bel accueil de la part des supporters lensois.

Accueilli en héros au Parc des Princes pour son premier match post-Coupe du monde mercredi dernier, Kylian Mbappé va désormais commencer sa tournée des autres stades. Ce dimanche (20h45), le récent meilleur buteur du Mondial est attendu à Bollaert pour le déplacement du PSG à Lens lors de la 16e journée de Ligue 1.

"Il mérite un bel accueil"

Après le parcours de l'équipe de France qui a échoué en finale de Coupe du monde face à l'Argentine, Kylian Mbappé a pris encore une autre dimension. Notamment aux yeux des supporters de son pays. "Je crois que les supporters lensois, de Bollaert, ceux qui seront présents, sont des amoureux du football et du jeu. Je pense qu'ils vont réserver un bel accueil à Kylian Mbappé parce qu'il le mérite, a annoncé Franck Haise. Au-delà de faire beaucoup de choses pour Paris, il en fait aussi beaucoup pour la France. Il aura un bel accueil."

Passé lui aussi en conférence de presse ce samedi avant le choc, Seko Fofana a tenu le même discours que son entraîneur: "Nos supporters savent accueillir et nous aussi, on est totalement reconnaissant envers ce que Mbappé a pu faire lors de cette Coupe du monde et pas seulement, a déclaré le milieu lensois. L'image qu'il incarne en dehors du terrain, pour moi, c'est un grand joueur et c'est un plaisir de jouer face à lui."

Au classement, le PSG compte 44 points, soit sept unités d'avance sur Lens, son dauphin. Buteur sur penalty lors de la victoire face à Strasbourg mercredi dernier (2-1), Kylian Mbappé a inscrit son 56e but de l'année 2022, en autant de matchs, ce qui fait de lui le meilleur scoreur en Europe. Place à 2023 désormais.