Ligue 1: ces dix talents que le championnat de France va découvrir cette saison

La nouvelle saison de Ligue 1 va débuter ce week-end aux quatre coins de l’Hexagone. Avant le coup d’envoi de cet exercice 2023-2024, RMC Sport met en lumière dix joueurs qui vont faire parler d’eux dans les mois à venir.

Akor Adams (Montpellier)

Avant-centre nigérian. 23 ans.

Montpellier a déboursé 4,5 millions d’euros pour le faire venir de Lillestrom, en Norvège, où il affolait les compteurs ces derniers mois (17 buts lors de ses 17 derniers matchs). Avec son gabarit imposant (1,90m), son aisance face au but et ses deux sélections en équipe du Nigéria, Akor Adams sera l’un des attaquants à surveiller cette saison en Ligue 1.

Oumar Diakité (Reims)

Avant-centre ivoirien. 19 ans.

Son recrutement ressemble à un pari intéressant pour le Stade de Reims. En réglant 2,5 millions d’euros au Red Bull Salzbourg, le club champenois a choisi de miser sur le potentiel d’Oumar Diakité. Le jeune attaquant ivoirien sort d’une saison remarquée au sein de la réserve de Salzbourg (Liefering), avec 9 buts et 6 passes décisives en 29 matchs de deuxième division autrichienne.

Andy Diouf (Lens)

Milieu relayeur français. 20 ans.

Ce n’est pas un nouveau visage puisqu’il a déjà joué en Ligue 1. Vingt minutes précisément, réparties sur six matchs avec le Stade Rennais, entre mai 2021 et mars 2022. Mais son retour va lui permettre de se faire connaître dans l’Hexagone. Lens a versé 14 millions d’euros au FC Bâle pour rapatrier Andy Diouf, natif des Hauts-de-Seine, qui était également pisté par l’OM. Puissant et à l’aise balle au pied, le milieu relayeur de 20 ans a disputé 57 matchs avec le club suisse la saison passée, pour trois buts et sept passes décisives.

Andy Diouf © Icon

Angelo Gabriel (Strasbourg)

Ailier brésilien. 18 ans.

C’est un grand espoir qui vient s’aguerrir en Alsace. Strasbourg a réalisé un joli coup en obtenant le prêt d’Angelo Gabriel en provenance de Chelsea. L’ailier brésilien, qui a fêté sa majorité en fin d’année dernière, a été acheté par les Blues cet été à Santos, son club formateur (15 millions d’euros). Avant de s’engager pour la saison avec le Racing, qui bénéfice d’un partenariat avec le club londonien.

Hakon Harladsson (Lille)

Milieu offensif islandais. 20 ans.

Ses premiers pas avec le Losc ont fait naître une certaine excitation au domaine de Luchin. Avec son pied droit, sa vista et ses cheveux blonds, Harald Harladsson a tout pour se faire remarquer dans les prochains mois en L1. L’international islandais (11 sélections, 1 but) est capable d’évoluer à tous les postes offensifs. Les Dogues ont dépensé 15 millions d’euros pour le recruter au FC Copenhague.

Hakon Haraldsson © Icon

Kang-in Lee (PSG)

Ailier sud-coréen. 22 ans.

En Corée du Sud, c’est déjà une star. Le PSG a pu s’en rendre compte lors de sa tournée de préparation asiatique. Mais en France, peu de gens connaissent aujourd’hui Kang-in Lee. L’ailier de 22 ans, qui compte 14 sélections en équipe nationale, a été recruté à Majorque pour 22 millions d’euros. Formé à Valence, où il a débuté sa carrière très jeune, le gaucher d’1,73m est à Paris pour franchir un palier.

Iliman Ndiaye (OM)

Attaquant sénégalais. 23 ans.

Il a réalisé l’un de ses rêves d’enfant en signant à Marseille et le Vélodrome l’attend comme l’un de ses nouveaux chouchous. Après avoir explosé en Angleterre, Iliman Ndiaye, né à Rouen et international sénégalais (sept sélections, un but), va découvrir la Ligue 1. L’OM a déboursé 17 millions d’euros pour le faire venir de Sheffield United, où il a montré de belles choses la saison passée en Championship.

Gonçalo Ramos (PSG)

Attaquant portugais. 22 ans.

C’est pour l’instant la plus grosse recrue de l’été au PSG. Présenté comme l’un des buteurs les plus prometteurs de sa génération, Gonçalo Ramos va avoir l’occasion de montrer ses qualités chez les champions de France. L’international portugais (sept sélections, quatre buts) a débarqué en provenance de Benfica, son club formateur, via un prêt avec une option d’achat quasi-obligatoire de 65 millions d’euros (+15 millions de bonus). La saison passée, l’avant-centre a inscrit 27 buts et délivré 12 passes décisives en 47 apparitions avec le club lisboète.

Gonçalo Ramos célèbre un but contre Bruges en mars 2023 © Icon Sport

Guillaume Restes (Toulouse)

Gardien français. 18 ans.

Il n’a pas encore débuté sa carrière en Ligue 1. Mais ça ne saurait tarder. A tout juste 18 ans, Guillaume Restes devrait être lancé dans le grand bain avec Toulouse dans les prochaines semaines. Né et formé dans la ville rose, le portier d’1,86m, qui compte deux sélections en équipe de France U18, pourrait prendre la succession de Maxime Dupé, parti à Anderlecht. Avec l’envie de marcher sur les traces d’Alban Lafont, qui avait lui aussi paraphé un contrat pro dès l’âge de 16 ans avec le TFC.

Abakar Sylla (Strasbourg)

Défenseur central ivoirien. 20 ans.

C’est la recrue la plus chère de l’histoire du Racing. Strasbourg a signé un chèque de 20 millions d’euros au FC Bruges pour s’offrir les services d’Abakar Sylla. De quoi mettre une certaine pression sur le défenseur central ivoirien, qui aura la charge de stabiliser la défense alsacienne cette saison. En justifiant l’investissement consenti par ses dirigeants.