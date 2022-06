Ligue 1: comment Monaco va faire évoluer sa réserve

Alors que le PSG a supprimé son équipe réserve, Monaco a décidé de ne pas participer au championnat de National 3 afin de privilégier des rencontres face à des équipes de jeunes en France et en Europe.

Dans un contexte de plus en plus difficile dans les championnats nationaux pour les réserves professionnelles (5 réserves de L1 sont descendues de N2) et face à la réforme prévue en 2024-2025, l’AS Monaco a lancé il y a quelques temps une réflexion sur les conditions de progression de ses joueurs évoluant en réserve.

Après le Paris Saint-Germain, qui a décidé de supprimer son équipe réserve, le club monégasque, également reconnu pour son savoir-faire dans la formation a, selon nos informations, choisi d’explorer une nouvelle voie.

Monaco va participer à la Premier League International Cup

Ce groupe élite ne jouera pas en National 3 comme ça aurait dû être le cas cette saison. Afin de gagner en flexibilité et de se rapprocher du groupe pro, les dirigeants asémistes souhaitent faire évoluer leurs jeunes éléments d’une manière différente. Avec un constat : le National 2 et National 3, dont le niveau et la structure des clubs ont beaucoup évolué ces dernières années, laissent peu de chances aux clubs pro de maintenir leur réserve à ces niveaux sans recrutement de joueurs expérimentés, avec pour conséquence la réduction d’opportunités pour les jeunes de se montrer.

Sous l’impulsion de la direction sportive du club, dont l’objectif est de trouver la meilleure solution pour faire franchir aux jeunes joueurs ce pallier vers le monde professionnel, le groupe devrait disputer un certain nombre de matchs face à des clubs français ou européens, en participant par exemple à la Premier League International Cup qui rassemble une vingtaine de clubs européens de moins de 23 ans. Damien Perrinelle, qui faisait partie du staff technique ces deux dernières saisons, est pressenti pour diriger ce groupe.