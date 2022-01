Lille: Ben Arfa déjà dans le groupe pour affronter Brest

Hatem Ben Arfa, qui a signé mercredi avec le Losc, pourrait faire ses premiers pas avec l'équipe championne de France dès le déplacement de ce samedi (17h) à Brest. Le joueur de 34 ans a été convoqué dans le groupe par Jocelyn Gourvennec.

Tout comme Edon Zhegrova, l'autre recrue du mercato lillois cet hiver, Hatem Ben Arfa sera dans le groupe du Losc pour le match prévu à Brest samedi (17h) dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Son entraîneur Jocelyn Gourvennec l'a annoncé ce vendredi en conférence de presse.

"C'est un joueur un peu spécial, qui a déjà eu trois fois l'expérience d'une coupure avant de rejoindre un club, c'était le cas à Nice, Rennes et Bordeaux. À chaque fois, il avait bien redémarré, en étant très vite en jambes, dynamique et à l'aise", a rappelé le coach du club champion de France. "Sur la durée d'un match, ce sera peut-être plus dur pour l'instant parce qu'il faut qu'il se remplisse sur le plan athlétique et cardio, mais s'il n'avait pas été apte, on ne l'aurait pas pris", a ajouté Gourvennec.

Aucun match depuis mai

Présenté mercredi par le Losc, Ben Arfa n'a plus foulé les pelouses en compétition depuis mai dernier. Face à la presse, l'international tricolore aux 15 sélections avait toutefois signalé s'être préparé dans l'optique de retrouver un projet cette saison: "J'ai essayé de garder un rythme de club, faire des entraînements en salle, dehors, des séances physiques, pour avoir des cycles de travail et arriver prêt dans un club".

Le Losc, vainqueur 3-1 à domicile contre Lorient, en match en retard de la 20e journée du championnat, s'est replacé dans la course à l'Europe. Les Nordistes ont enregistré leur huitième succès de la saison et se trouvent désormais à seulement deux longueurs de Rennes, 5e, tandis que l'écart avec le 4e, Strasbourg, s'est maintenu à trois points.