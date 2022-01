PSG: Mbappé et Messi aptes à jouer contre Reims, Pochettino a le sourire

En conférence de presse ce samedi en amont de la 22e journée de Ligue 1 contre Reims, Mauricio Pochettino a confirmé que Kylian Mbappé serait bien dans le groupe parisien malgré une alerte dans la semaine qui l'avait maintenu à l'écart de l'entraînement collectif. Idem pour Lionel Messi, qui pourrait disputer son premier match de l'année 2022.

Ce sont deux bonnes nouvelles pour le club de la capitale. En amont de la 22e journée de Ligue 1 contre Reims au Parc des Princes, dimanche (20h45), Mauricio Pochettino a confirmé ce samedi en conférence de presse la présence de Kylian Mbappé et de Lionel Messi dans le groupe parisien.

Mbappé bien présent malgré son souci à l'adducteur

Le champion du monde français était très incertain ces derniers jours en raison d'une douleur à l'adducteur gauche, contractée lors du match face à Brest (2-0) le week-end dernier, qui l'avait maintenu à l'écart de l'entraînement collectif jusqu'à vendredi. Mais ce samedi, l'attaquant de 23 ans était bien de retour sur la séance du matin. "Je suis content de la façon dont évolue son petit souci, il sera dans le groupe et on verra s'il débute ou pas", a expliqué le technicien argentin.

Lui va faire son grand retour avec le PSG. Absent depuis début janvier après avoir contracté le Covid-19, Lionel Messi sera également du rendez-vous ce dimanche. "Ça m'a pris plus de temps que je ne le pensais mais j'ai presque récupéré et j'ai vraiment hâte de revenir sur le terrain. Je m'entraîne ces jours-ci pour être à 100%. De très beaux défis arrivent cette année et j'espère que nous pourrons nous revoir très bientôt", expliquait-il le 13 janvier sur son compte Instagram.

Le septuple Ballon d'or n'a pas encore disputé la moindre minute en 2022. Dans la semaine, le sélectionneur de l'Albiceleste Lionel Scaloni avait décidé de se passer de ses services pour les deux prochains matchs pour les qualifications de la Coupe du monde 2022 (le 28 janvier et le 2 février), l'Argentine étant déjà qualifiée.

De quoi laisser un peu plus de temps à Messi pour se préparer sereinement, depuis Paris, pour le choc à venir en 8e de finale de Ligue des champions face au Real Madrid (aller le 15 février, retour le 9 mars).