Ligue 1: course à l'Europe, lutte pour le maintien... les enjeux de la 33e journée

Des concurrents directs qui se disputent les places qualificatives pour l’Europe s’affronteront ce mercredi soir, lors de la 33e journée, tout comme ceux qui souhaitent obtenir leur maintien en Ligue 1.

Remue-ménage à tous les étages. Le débat de l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle devrait polariser l’attention, et c’est bien normal, mais les passionnés de football garderont un œil attentif, peut-être même deux, sur la 33e journée de Ligue 1. La soirée, riche de duels et d’enjeux énormes à tous les niveaux du classement, s’annonce passionnante. Outre le fait qu’elle pourrait couronner le Paris Saint-Germain, qui vise un dixième titre, le principal intérêt de cette journée réside dans l’attribution des quatre tickets restant à distribuer pour les compétitions continentales.

Deux chocs pour l'Europe

Un soir où ses quatre poursuivants s’affrontent, l’Olympique de Marseille (2e, 59 points) tient là une formidable occasion d’asseoir sa position de dauphin et de principal prétendant à la deuxième place qualificative pour la phase de groupes de la Ligue des champions. La mission des hommes de Jorge Sampaoli paraît la plus abordable de toutes face à des Nantais qui restent sur une seule victoire lors des cinq derniers matchs. Le FC Nantes (10e, 47 points), a priori écarté de la course aux places européennes via le championnat, serait-il obnubilé par le rendez-vous qui l’attend le 7 mai prochain, en finale de la Coupe de France ?

Hasard ou coïncidence, Nice (4e, 54 points), ne va pas beaucoup mieux depuis qu’il est assuré de croiser le fer avec les Canaris à Saint-Denis. Le derby azuréen qui attend les hommes de Christophe Galtier vaudra cher à cinq journées de la fin. Monaco (6e, 53 points) vient d’enchaîner quatre succès de rang, dont le dernier, 3-2 face à Rennes, l’a relancé dans la course aux trois premières places, synonymes de qualification au 3e tour préliminaire de la C1. Quant aux Aiglons, ils ont dû batailler pour arracher leur premier succès en cinq matches (2-1 contre Lorient). Les Niçois sont encore dans la course mais leur fragile dynamique pourrait être éprouvée par ce choc de haut de tableau contre l’ASM.

Un an après avoir quitté Rennes (3e, 56 points), Julien Stéphan accueille ce soir son ancienne équipe qu’il peut rejoindre au classement, en cas de succès pour Strasbourg (5e, 53 points). Si séduisante cette saison, notamment sur le plan offensif, l’équipe rennaise a connu quelques trous d’air sur le plan défensif. Le retour de Nayef Aguerd devrait permettre aux Rouge et Noir de retrouver un rendement défensif digne de ce nom, et pourquoi pas de rééditer la performance du match aller, un match où les Bretons n’avaient pas encaissé le moindre but, s’imposant sur une tête de… Nayef Aguerd. Lyon (8e, 49 points), à Brest (12e, 39 points), et surtout Lens (7e, 50 points) contre Montpellier (11e, 42 points), doivent l’emporter pour ne pas reculer.

Une finale pour le maintien en bas

Le match entre Bordeaux (19e, 26 points) et Saint-Etienne (17e, 30 points) revêt une importance capitale pour les deux clubs dans la course au maintien. Les Verts ont quitté la zone rouge à la faveur d’un succès étriqué contre le Stade Brestois, mais les hommes de Pascal Dupraz n’ont aucune marge. Le hasard du calendrier fait que toutes les équipes classées de la 15e à la 20e place s’affrontent ce soir, et à la même heure.

Autrement dit, Sainté peut tout aussi bien écarter le spectre de la relégation que s’enfoncer dans les limbes du classement, en fonction des résultats. La pression est à son comble, et ce n’est pas Bordeaux qui dira le contraire. Les Girondins n’ont d’autres choix que de l’emporter s’ils veulent conserver l’espoir de se maintenir. Il ne faudra surtout pas perdre, sous peine de voir le barragiste prendre six points d’avance dans l’hypothèse où Clermont (18e, 29 points) et Lorient (16e, 31 points) l’emporteraient. Le scénario catastrophe.

Pour rappel, les deux derniers du championnat seront relégués en Ligue 2, tandis que le 18e disputera un barrage face au vainqueur des prébarrages de Ligue 2 à l’issue de la saison régulière. Rien ne sera décisif à l’issue de cette 33e journée, mais des tendances pourraient se dessiner à tous les étages.

33e journée de Ligue 1

19h

Bordeaux - Saint-Etienne

Lorient - Metz

Monaco - Nice

Reims - Lille

Troyes - Clermont

21h

Angers - PSG

Brest - Lyon

Lens - Montpellier

Marseille - Nantes

Strasbourg - Rennes